聽新聞
test
0:00 / 0:00

發展知識經濟 需優質博班教育

聯合報／ 林志忠／陽明交通大學電子物理系退休教授（新竹市）

國人對美國加州理工學院（Caltech）非常敬佩，認為它是一所世界一流大學。而使該校從籍籍無名的社區學校，發展成全球科學和工程學教研重鎮的功臣之一，是美國物理學家密立根（Robert Millikan，因對電子電荷和光電效應的精確測量獲得1923年諾貝爾物理獎）。

從一戰結束到二戰結束的約四分之一世紀，密立根執掌加州理工學院，他抱持一個信念，主張「美國的強大未來有賴於倡導基礎科學及其各種應用的研究」。他把堅定信念付諸具體行動，為加州理工學院及人類文明創立了百年基業和楷模。

美國基礎科學和其各種應用研究的鼎盛與強大威力，在電影「奧本海默」裡展現無遺，想必觀眾印象深刻。若沒有尖端科學與工程教育，二戰如何和何時結束，定是另外一番景象。原子彈的發明（先不論善惡），讓人們見證知識的力量，而這些知識來自扎實和深入的歐美博班教育。

以近代物理為例，基於量子力學原理發展出來的知識經濟（science-based technology）的典範包括Ｘ光、電子顯微鏡、電晶體、雷射、磁振造影（ＭＲＩ）等等，數不勝數。今人能想像若日常生活中沒了手機、醫院裡沒了Ｘ光機和ＭＲＩ機，可能造成的不便，與健康及生命缺少保障的景況嗎？

日前中研院院士施敏博士去世，他因發明浮閘記憶體，撰寫對全球工程師及科學家影響深遠的《半導體元件物理學》教科書，又刻畫了眾多國內半導體產業領軍人物的事業人生軌道，而備受懷念與感恩。施敏自身的求學養成階段，和深受其直／間接教誨及影響的師友，有許多發生在博班教育裡或產業界有博士學位者間，這就是知識的力量。

國內社會熱心提倡創意，創意若能落實，發明若能成為產業，就構成知識經濟。一個重視知識經濟的社會必能鼓勵和肯定嶄新思維及理論概念，而能創造知識經濟果實的國家將會贏得榮譽，並貢獻文明（乃至獲得諾貝爾獎）。但要落實知識經濟，則有賴深刻及專業的博班教育。所以，優質的博班教育有促進國家經濟發展，提升人均收入，與鼓舞人心士氣的功用。

不僅理工如此，華人對余英時教授和林毓生教授有高度評價，這兩位人文學者的崇高聲譽，也是來自他們早年的感人博班求學經歷，和其後終生在大學裡從事博班教育與著書論述。

發展知識經濟，提升社會福祉與增進國民自信心，需要優質的博班教育。

美國

延伸閱讀

稱澤倫斯基是「納粹」？美共和黨總統參選人拉馬斯瓦米競選團隊澄清

半導體巨擘施敏離世 台積電：對產業永續發展功不可沒

是醫師，也是人師！2看診態度 說明為何診間外總是人潮攢動

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

相關新聞

地方拒基地 因戰爭無分前後方

海軍規畫要在五縣市新增六處陸置對海飛彈基地，馬上就有當地市長和議員反對，「恐成為戰時第一擊的目標」、「造成民眾恐慌及危害...

發展知識經濟 需優質博班教育

國人對美國加州理工學院（Caltech）非常敬佩，認為它是一所世界一流大學。而使該校從籍籍無名的社區學校，發展成全球科學...

賴招降納叛 在野怎接招？

藍白難合，民進黨總統參選人賴清德坐收漁翁之利。賴戲言藍白合只有一字「空」，近來更勤於「招降納叛」，延攬非綠人士進入綠營或...

被賣過一次 藍要再被耍嗎

超過六成的民意希望下架民進黨，導致藍白合成為選戰中的主要議題；但卻是反反覆覆，柯文哲不斷羞辱侯友宜說「讓你選也選不上」，...

賴違建詭辯 充斥民粹對抗

民進黨總統參選人賴清德老家違建爭議持續延燒，因新北市府查出沒有稅籍資料，賴清德起初還以「有門牌非違建」回應外界，現在卻又...

代孕？請先從孩子著想

報載爭議近卅年的代理孕母政策擬修法鬆綁。記得當年與碩士指導老師雷文玫教授討論人工協助生殖法時，關於代理孕母、單親女性、同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。