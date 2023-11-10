發展知識經濟 需優質博班教育

國人對美國加州理工學院（Caltech）非常敬佩，認為它是一所世界一流大學。而使該校從籍籍無名的社區學校，發展成全球科學和工程學教研重鎮的功臣之一，是美國物理學家密立根（Robert Millikan，因對電子電荷和光電效應的精確測量獲得1923年諾貝爾物理獎）。

從一戰結束到二戰結束的約四分之一世紀，密立根執掌加州理工學院，他抱持一個信念，主張「美國的強大未來有賴於倡導基礎科學及其各種應用的研究」。他把堅定信念付諸具體行動，為加州理工學院及人類文明創立了百年基業和楷模。

美國基礎科學和其各種應用研究的鼎盛與強大威力，在電影「奧本海默」裡展現無遺，想必觀眾印象深刻。若沒有尖端科學與工程教育，二戰如何和何時結束，定是另外一番景象。原子彈的發明（先不論善惡），讓人們見證知識的力量，而這些知識來自扎實和深入的歐美博班教育。

以近代物理為例，基於量子力學原理發展出來的知識經濟（science-based technology）的典範包括Ｘ光、電子顯微鏡、電晶體、雷射、磁振造影（ＭＲＩ）等等，數不勝數。今人能想像若日常生活中沒了手機、醫院裡沒了Ｘ光機和ＭＲＩ機，可能造成的不便，與健康及生命缺少保障的景況嗎？

日前中研院院士施敏博士去世，他因發明浮閘記憶體，撰寫對全球工程師及科學家影響深遠的《半導體元件物理學》教科書，又刻畫了眾多國內半導體產業領軍人物的事業人生軌道，而備受懷念與感恩。施敏自身的求學養成階段，和深受其直／間接教誨及影響的師友，有許多發生在博班教育裡或產業界有博士學位者間，這就是知識的力量。

國內社會熱心提倡創意，創意若能落實，發明若能成為產業，就構成知識經濟。一個重視知識經濟的社會必能鼓勵和肯定嶄新思維及理論概念，而能創造知識經濟果實的國家將會贏得榮譽，並貢獻文明（乃至獲得諾貝爾獎）。但要落實知識經濟，則有賴深刻及專業的博班教育。所以，優質的博班教育有促進國家經濟發展，提升人均收入，與鼓舞人心士氣的功用。

不僅理工如此，華人對余英時教授和林毓生教授有高度評價，這兩位人文學者的崇高聲譽，也是來自他們早年的感人博班求學經歷，和其後終生在大學裡從事博班教育與著書論述。

發展知識經濟，提升社會福祉與增進國民自信心，需要優質的博班教育。