網紅推波 年輕人吸毒有樣學樣

看到幾位超人氣網紅涉及持有與吸食大麻，令人感觸很深。他們在社會上有很高的聲望，也有很高的收入，加上網路迅速擴散的效應，對社會的影響層面既廣且深。而在泰國宣布大麻合法化後，台灣年輕人看見國內外網紅相繼前去拍攝吸食大麻的影片，也讓許多年輕人趨之若鶩，接觸大麻與其他毒品機會亦增加。

台灣毒品氾濫的程度令人怵目驚心，依據台灣高等檢察署發布的毒品情勢分析報告，去年全台各級毒品查緝量為歷年最高，台灣查獲大麻重量也逐年增加，施用大麻人數也增加，並多為年輕人。前陣子聯合報才報導，有名廿多歲女大生從十七歲接觸大麻，使用約三、四年，因而出現幻聽、幻覺症狀，常以為有人喊她名字與她說話；更驚人的是，個案坦承系上同學有一半吸食大麻。如今高齡少子現象早已被列為國安問題，如果愈來愈多年輕人吸毒，很難不令人擔心，台灣會不會因此自然滅亡？

大部分成癮者，一開始幾乎都是因為好奇及受同儕影響而開始接觸。在無知的情形下，認為毒品是可控的，想用就用、想戒就戒的心態，輕忽了毒品的可怕，讓吸毒者一步步走上成癮之路。有研究指出，大麻對大腦的傷害是永久的，吸食後一旦成癮，代表大腦的損害已到一定程度，行為控制能力損傷，這永遠都不會恢復，只要未來又再接觸到成癮物質，就會再度成癮，是屬於長期疾病。且大麻的危害不僅是大麻本身，背後是更毒毒品的敲門磚。

我認為應嚴肅看待網紅涉毒事件，特別是家長們應該要非常關注。其實，就是要多花時間跟孩子相處溝通，學會如何關心孩子，避免孩子誤食染毒。