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地方拒基地 因戰爭無分前後方

聯合報／ 王振昌／飯店業（高雄市）

海軍規畫要在五縣市新增六處陸置對海飛彈基地，馬上就有當地市長和議員反對，「恐成為戰時第一擊的目標」、「造成民眾恐慌及危害」、「可能破壞地方整體發展」。在中央政府喊著要全面備戰的同時，這個新聞表示我們的政府官員，對於戰爭一旦開打，有著截然不同於實際的想像。

岸置對海飛彈主要針對的是敵登陸船團，登陸船團當然是朝向可供登陸的「紅色海灘」而來。台灣西部沿海，可供登陸的海灘就這幾個地方，所以可以設置對海飛彈基地的地方也就是這幾個。如果中央政府連在這幾個地方設立飛彈基地都無法強力執行，放任國防部被地方勢力圍剿，這樣也不用講什麼國防，花錢買什麼武器了。

從俄烏和以哈軍事衝突經驗中，炸彈落到誰的頭上，或是突擊隊要去那個縣市辦的活動上抓人，不需要得到市長或市議會的同意。既然是這樣，以國家安全整理考量而設立的飛彈基地、陸航基地、三軍聯訓演習場等，只要是國防安全的專業考量，中央政府就應該強力執行，地方政府不管藍綠，也應該全力配合。畢竟戰爭一旦開打，不但垃圾不分藍綠，砲彈也不分藍綠。

只是過去這七年，這個政府一方面挑釁對岸，一方面放任地方抗議反對軍事建設；最近，又指責反對黨立委阻擋預算，實在不懂，我們國家對於國防建設的整體方向是什麼。

國際社會在這二場衝突中各懷鬼胎，最多只能協調人道走廊。台灣不要忘記，在我們的美麗島上，戰爭一旦開打，是沒有鄰國可以協調「人道走廊」的；自然也沒有所謂「前方後方」，或是那種「義務役不用上前線」的政治回答。以色列打到現在，總理的小孩還留在美國沒有響應祖國的號召，相同的事情會發生在哪些大官的身上？我們到時候可要張大眼睛看！

飛彈 戰爭 國防部

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