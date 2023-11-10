國力決勝關鍵 要靠猛藥救生育

第三胎補助一百萬！終於看到石破天驚的人口政策。

做為家庭政策研究者，提醒想要成為台灣領導人的政治人物，缺乏有效解決少子化問題的策略，未來購買再多精良的武器設備，沒有人操作；加碼再多的交通建設，沒有人使用；開發再多的產業，沒有人投入；設計再多的教育文化，沒有人受惠。國發會所謂二○七○年人口折半只是低估，事實上隨著出生人口一再惡化，甚至二○六○年就會崩塌至一千五百萬人。這正是因政治人物只看四或八年任期，無視少子女化在未來廿年就可能成為比中共攻台更能擊毀台灣的致命傷。

台灣人口現狀再不突破，二○二五年，六十五歲以上人口占廿％以上的超高齡化社會即將出現，二○二八年人口紅利於焉消失；二○三五年，一個能工作的人必須養一個不能工作的人。

別以為去年是虎年所以才出生不到十四萬人，今年兔年竟然出現一九四九年後首次前九個月出生未達十萬人的紀錄。然而，現今社會中堅的五、六年級當年卻每年動輒出生四十多萬人。因此蔡英文就任總統後出生的年輕人，廿年後開始付出勞動力時，恐怕每人必須繳交現今三倍的稅金及勞健保，才能維持五、六年級這代勞動人口的退出。政治人物看到這些情況，難道還不知道要下重本挽救人口嗎？

異議者認為不婚不生已是文化，撒幣式的生育補助不能挽救少子女化。但對掙扎於婚不婚、生不生的將婚族，既然經濟不佳是不婚不生的主因之一，很可能因生育可獲第一桶金而生。撒幣不是立即要把每年新生兒拉回廿萬，只要每年促生幾千嬰兒，對每年逐漸成長至回到廿萬目標應該很有用。

提醒還希望能順利領到退休金的中壯年，以及不想看到社會福利破產致薪水被高額扣繳的青年，要有心理準備為能生育的人，共同負擔讓他們願意生育的補助費。這筆錢不花，等到失去一整個世代的人口，未來投入再多經費都來不及，國力怎麼救都救不回來。那些酸言酸語的參選人，都是下錯藥的政客醫生。

二○二四年是台灣國力的決勝期，千萬別忘了，沒有人口，武器、交通、產業、經濟，終必崩盤！