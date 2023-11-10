賴違建詭辯 充斥民粹對抗

民進黨總統參選人賴清德老家違建爭議持續延燒，因新北市府查出沒有稅籍資料，賴清德起初還以「有門牌非違建」回應外界，現在卻又喊話新北市府「給礦區民眾一條路走」。自己違法在先卻還控訴他人，完美展現賴的「違建詭辯」。

「詭辯」（Sophism）源自希臘語，直指利用各種混淆不清與不合邏輯的論點來欺騙別人，符合自身利益、背離普世價值，藉此獲取名聲、特權以及金錢；當賴清德將兒時住的「工寮」與現址「住居」移形換位，也未公布該門牌建物的使用執照與建物登記，非礦業權的房屋土地地目變更也未出示，若無申請，當然視同違建，但賴清德卻以「礦工子弟」的民粹對抗，形成「違建詭辯」。

賴清德對於老家違建的爭議表示：「面臨像他家相同處境的有許許多多的人，當然新北市政府可以說個別可以提出申請，但是新北市政府何嘗沒有責任？」賴清德又把新北市府提供礦區民眾的居住權給搬上檯面，要求能給他們的房子有一條路走；但在違建與道路之間，卻一言喪邦。賴清德企圖將「老家違建」嫁接「礦區路權」，而將自身違法問題歸咎於土地區域計畫；這一連串的語言行動，都是透過詭辯方式達到說服目的，利用文字先於真理的手法來混淆視聽，只為掀起政治正確以強渡關山。

賴神的「違建詭辯」已挑戰外界「三觀」，舌粲蓮花的背後充斥民粹對抗、利用政治正確倒行逆施的意圖，凸顯的是虛偽理性的「胡說八道」。