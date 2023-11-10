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被賣過一次 藍要再被耍嗎
超過六成的民意希望下架民進黨，導致藍白合成為選戰中的主要議題；但卻是反反覆覆，柯文哲不斷羞辱侯友宜說「讓你選也選不上」，又說他的民調超過侯友宜很多，另方面卻又不斷與郭台銘眉來眼去。
做為選民實在看不下去，因為主帥不定，所以區域立委也不容易動起來。現今到處看到民進黨立委參選人與賴清德的合影看板，但很少看到侯友宜與國民黨參選人的合影看板。看來一個百年大黨，恐被一個一人政黨給綁架了。
表面的合作不能代表真正的合作，現今柯文哲已要求國民黨禮讓部分、或協助民眾黨的區域立委選舉；未來如果取得關鍵少數席次，不排除會要求國民黨支持民眾黨的立法院長人選，朱立倫有想過這可能嗎？
此刻國民黨應立即全力支持侯友宜當選，侯的民調現今已經超過柯，應該更有自信、並全力拉抬黨籍區域立委，而非浪費心力在與柯的合作上。國民黨已經被藍皮綠骨的李登輝出賣過一次，難道還要被「白皮綠骨」的柯再戲耍一次？
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