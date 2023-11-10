賴招降納叛 在野怎接招？

藍白難合，民進黨總統參選人賴清德坐收漁翁之利。賴戲言藍白合只有一字「空」，近來更勤於「招降納叛」，延攬非綠人士進入綠營或為其發聲，遠者如「兩百一十趴將軍」，近者如曾是新黨黨員和柯文哲選戰操盤手的姚立明。

首先，賴此番用人布局應是自認穩奪大位，意在彰顯其能用天下之才、雍容大度。但以甫公布之選戰幕僚合照，固然姚站中間、賴旁之Ｃ位，但鄭麗君、邱義仁、陳茂仁、林佳龍和卓榮泰等才是真正亮點；英系、正國會、新潮流等民進黨各派系均有代表入列，表明賴是綠營共主，姚則是非綠陣營樣板代表。

其次，賴的「招降納叛」，也顯示對於自認一場空的藍白合仍心存畏懼。在媒體討論藍白合近月來的熱潮中，賴形同邊緣化，民調支持度不增而降。賴深知藍白合抑或柯郭合都會嚴重影響其選情，煮熟鴨子有可能高飛，殊不知綠營選戰團隊早已就位，一個立場多變的外來政客掌舵，僅有一日媒體熱度，豈能改變選戰主軸？

第三，綠營不分區立委名單和綠營相對攻勢，也有另類「招降納叛」，及對美、中之政治考量。例如，面對民眾黨提出之陸配徐春鶯，綠營側翼卯起勁狠打其背景，並已先斷言未來恐有洩密賣台之嫌；但對被譏為「親共舔中」、有著「中國小三」的自家綠營立委，卻未見任何批判。對於一個「未來進行式」、尚未發生的陸配不分區立委人選窮追猛打，反觀對已是「過去完成式」、身為立法院國防外交委員會成員的黨籍立委，綠營卻輕輕放過。外遇是否可能泄漏任何國家機密給中方？雙標差別待遇何其顯著？

綜言之，面對藍白難合和柯郭的曖昧不明，賴清德意圖在綠營近四成的基本盤往上突破，取得穩定領先。對於非綠營人士的延攬，以及不分區立委的提名，在在顯示其擴展非綠營選票和獲得年輕人支持的選戰考量。

毛澤東的鬥爭原則主張「聯合次要敵人，打擊主要敵人」；柯文哲自詡是毛澤東信徒，常說「朋友要多，敵人要少，四面交好」。賴清德的「招降納叛」多用非綠人士，代表其尚有「主要敵人（藍白）」芒刺在背，故而服膺柯「增加朋友」的政治概念；如此是否能使賴順利登上大位？就看在野陣營如何接招、撥亂反正、造福黎民、下架執政黨了！