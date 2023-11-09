法律沒假期 兒少法豈能袒護狼師

近日台北市某幼兒園爆出男老師猥褻性侵女童，受害女童更高達十二人，日前台北地檢署已依涉嫌違反未成年猥褻、加重強制性交等罪起訴該男。礙於《兒童及少年福利與權益保障法》（下稱兒少法）規定，媒體不得報導及揭露相關資訊，致不知情的家長仍將孩子送往園區；有律師喊話呼籲參考美國梅根法案修法，筆者認同，並有補充。

《伊索寓言．牧羊人與狗》寫道：牧羊人放牧後，趕著羊回羊棚。一隻狼乘亂混進羊棚，牧羊人不覺。這時，機靈的牧羊犬發現了，對牧羊人說：「你還想保著這批羊嗎？如果要的話，為何讓隻狼混進來」？

若真是要保護兒童，頂多遮蔽姓名，怎會連報導事件都受到限制？發覺狼師為惡，不是該大張旗鼓，讓校方停止其職務，同時釐清事實，公開資訊，讓其他家長得以防範？等同牧羊人知道狼的存在，卻要處罰牧羊犬，制裁吹哨者，這不是反而在保護加害人？

或問：不是有公開的例外規定？根據兒少法第六十九條第一項第四款與第二項，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對四種情形下的兒童及少年，不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊，其中包括刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人。但如係為增進兒童及少年福利或維護公共利益，且經行政機關邀集相關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議後，認為有公開之必要，不在此限。

上開規定，主要是要保護兒童的個資，強說成完全不得報導，是拿「雞毛當令箭」。其次，依上開規定，要等待眾多政府機關開會審議，緩不濟急，不是可能讓更多人受害？第三，決定是否要公開，必須要「兒童及少年福利團體與報業商業同業公會」同意，兒福團體尚有制約之理，但媒體與其何干？總和以上三者，惡法必須修正，否則不知又要有多少人受害啜泣？

電影《殺手沒有假期》中，愛爾蘭殺手雷因誤殺小孩，和搭檔肯被老闆哈利要求待在布魯日，同時肯卻接到指示必須殺了雷，只因雷犯了「婦孺不可殺害」的天條。兒童乃爸媽的心頭肉，若削足適履，維護狼師，致更多人受害，難道「殺手沒有假期」，「法律卻有長假」？願每位孩子，平安健康，快樂長大，推己及人，也願「國際人權法」，在加薩兒童問題上，同樣沒有法律假期！