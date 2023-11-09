防詐意識 從教育做起

在過去的幾十年中，台灣的詐騙犯罪案件一直在增加，這些犯罪行為隨著資訊科技的進步而不斷演變。政府在打擊這些犯罪行為上主要採取了偵查和打擊的戰術手段。然而，犯罪組織利用了政府在金融和電信政策上的自由化，建立了精密的組織分工，使得司法部門在偵查上遇到了重重困難。這導致了一個現象：雖然在表面上看起來破案率很高，但對於真正打擊詐騙犯罪的整體效果卻非常有限。

根據警政署的統計數據，詐騙案件的發生數量和受害者人數每年都在增加，財務損失每年保持在五十億到一百億新台幣之間。這表明詐騙犯罪是一個高利潤的行業，對於犯罪者來說，風險低而回報高。這種「低成本、高收益」高ＣＰ值的犯罪產業吸引了許多人投身其中，甚至連黑幫組織也開始參與這一新興高利潤犯罪活動。

從犯罪經濟學理論來看現今的詐欺犯罪模式，實施犯罪者為供給面，犯罪被害人為需求面，長期以來政府在打擊詐騙犯罪上的努力，主要集中在犯罪供給面的打擊，但對於被害需求層面上，多僅是宣導詐欺犯罪手法工作。隨著經濟發展和金融及電信的自由化趨勢，開放許多便民措施，犯罪供給也利用這些外在環境的優勢，建立了專業化及類似企業產業鏈的組織犯罪生態。

在詐騙犯罪被害人的需求層面，政府傳統的犯罪宣導模式雖然多元，但在廣度和深度上仍有不足，也有同溫層資訊傳遞的限制。為了更有效地防治詐騙犯罪，更重要的是要培養公眾的防詐意識。

為有效提升公眾的防詐意識，我們可以借鑑本土意識教育及交通安全教育的既有模式，包括開發教育模組、製作教材和教學影片，並通過各種研習和檢核機制，確保意識教育能夠被各級學校實施。這種全面性的教育培養認知策略，不僅提升了相關意識素養，也能內化成為個人認知的能力。

將這種策略應用於防詐教育，意味著我們需要將防詐意識教育納入學校的教育課程中。這樣的教育不僅僅是告訴學生詐騙的手法，更重要的是要教會他們如何從網路平台識別潛在的詐騙行為，如何建構對金融交易及相關法律認知基本能力，除保護自己不受詐騙的侵害，更能防止誤入犯罪組織致觸法網。這需要從小學到高中各個階段，針對不同年齡層的學生，開發不同的教育模組和教材。

詐騙犯罪的防治不能僅依賴戰術層級的打擊手段，更需要從根本上戰略層面培養公眾的防詐意識，透過教育來培養這種意識，減少詐騙被害需求面，詐騙犯罪供給面自然就無利可圖，台灣也能洗刷「詐騙之島」惡名！