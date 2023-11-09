泱泱大黨 戴盆何以望天

藍白合繞了一大圈，回到原點，毫不意外。

綠營以逸待勞，內部團結如鐵桶，外擊異己不手軟，更擅長文宣，粉飾太平。相對於藍營缺乏信心，瞻顧放話、徘徊猶豫，而舵手相忍、一讓再讓，讓到支持者為之焦慮不安，進而憤怒不已。尤其自認高人一等的白色黨主席有恃無恐，隨時伺機搖擺，掌握談判的主旋律。綠營看在眼裡，樂在心裡。在野黨不知狂野抗爭，總統大選逐鹿中原，勢如桌上取柑橘般唾手可得。藍營支持者只有徒呼負負，頻頻嘆息。

藍營基層的支持者，見識了自大的柯主席，又無人可遏止其「睚眥之辭」，義不一再受辱，才有今天高唱侯韓配之聲不絕於耳，以為反制不成比例的政治聯姻，絕非偶然。

有漢一代史學宗師司馬遷，受到漢武帝慘無人道的宮刑後，位列中樞，接近權力核心。當他接到獄中多年好友任少卿的求救信，激起滿腔悲憤，沾滿汗血寫成「報任少卿書」。他壓抑不住心底的悸動，忍不住說出「戴盆何以望天」的無力興嘆。

於今之計，民氣可用，得時毋怠，藍營操盤手宜攜手自立自強。如仍執迷於民調數字一加一必大於二的冥想，而無視於撥亂反正的主流民意，一廂情願求婚，恐將遭「戴盆以望天」的悲劇。

百年泱泱大黨，承載著六成欲下架失能執政黨民意，此刻大可破釜沉舟，放棄礙眼的大白空盆，放眼全局走直道大路，選擇和平與繁榮的願景，誓言維護憲法保障的中華民國正統，獨立參選總統，何患無力政黨輪替？