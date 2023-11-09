一人黨 人心不古蛇吞象

這個「心不古」的人，就是柯文哲。

我從未跟他謀面，本來他做什麼都不干我的事，但近來實在看不下去了，只好為文讓國人瞭解他的為人。

他一當上市長，就宣稱要打「五大弊案」，成立所謂「廉政委員會」，發給本人廉政委員聘書。本人當日退回，然而至今Google上本人職稱仍為廉政委員，真是誤會大了！因為本人擔任衛生署長期間，對少數貪瀆的署立醫院（現部立醫院）院長，及勾結保險公司，將婦女正常的子宮及乳房割除以騙取巨額保險費的醫師予以重懲。院長送監牢，那些醫師雖是少數，但嚴重敗壞醫德，廢止醫師證書。

對這些弊端，本人曾為文〈我若不知道是笨蛋，知道而不處理是混蛋〉向民眾說明，卻惹得我的前任李明亮署長及若干年輕醫師，來函批我是在汙辱醫界形象。本人怒回，如果不處理這些少數害群之馬，任民間「謠傳」醫師為了錢，什麼傷天害理的事都做得出來，反而會嚴重影響醫界聲譽。政府重手處理少數劣醫，剩下的多數就是可信賴的良醫，才是維護醫界的良政。這些批我者就不再發聲。

柯文哲就是看到這點，所以聘我為廉政委員，純粹是在蹭我的聲量。台灣明明是法治國家，只要依法就可以處理這些弊端，為何需要另設調查委員？何況廉政委員沒有調查權也沒約詢權，要如何徹查弊案？眾人皆知所謂「五大弊案」最後成為「五大屁案」，成了柯市長最失敗的文宣。

民眾黨被稱為柯文哲的一人黨，黨員人數根本無法與國民黨比，縣市長只有兩席（陷入困境的新竹及離島的金門），立委只有五席。相對於家大業大的第一在野黨國民黨，縣市長十四席、立委有卅五席，當然要設法沾國民黨的光。

他的意識形態是墨綠，所以能獲得民進黨禮讓，當上台北市長。這次選舉因為多數民眾不再忍耐民進黨的貪瀆腐敗，要下架民進黨，柯文哲便趁此機會，假裝要共同完成政黨輪替，殊不知，這根本是木馬屠城記。可惜國民黨受民調數字迷惑，認為唯有藍白合才能下架民進黨。藍白合的紛爭中，柯文哲旨在抬高身價，借機擴大民眾黨的版圖。

國民黨雖在二○二○年因反送中及王立強匪諜事件大意失荊州，然而卻是真心誠意在挽救中華民國，下架民進黨，以達到政黨輪替。國民黨應立即改變戰略，邀請中華民國派的韓國瑜或郭台銘。

只要正藍有任二者合，柯文哲及民眾黨必然邊緣化。台灣民眾，特別是年輕人，有很高的思辨能力，也有很多受騙經驗及抵抗詐騙的能力，近期柯文哲民調節節下降，就是最好的明證。

為了國家，國民黨要堅定的走自己的路。