憲法不認中共國籍 怎放棄

民眾黨擬將陸配徐春鶯納入全國不分區立委名單，陸委會的所有解釋，可說沒有一處不違憲。最有意思的是，陸委會所得以成立的法源依據，與徐春鶯應可以出任立委的法源同屬一條修憲條文，怎麼陸委會可以成立，到了徐春鶯就不能出任立委了呢？

憲法是國家的基本大法，這是連民進黨都承認的。民國八十年的第一次修憲，增修條文第十條「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，清楚表達了兩岸間的相對定位為「自由地區」（台澎金馬，甚至當時的考量還包括了港澳）與「大陸地區」。最重要的是，配合憲法原先第四條「中華民國領土依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」，中華民國現狀是「一國兩區」殆無疑義。

在兩岸是一國的概念下，依中華民國憲法規定的領土主權範圍，怎會有另一個國家的存在？何來「中華人民共和國」存在之說？中華民國憲法何時承認有一個叫「中華人民共和國」的國家存在其內？陸委會這是代表中華民國憲法放棄大陸那片廣袤的領土、承認「中華人民共和國」了嗎？

陸委會主委邱太三既然挑起這個疑慮，就有義務把話說清楚，因為這涉及放棄國家領土主權的內亂外患罪。

同時，如果在中華民國憲法架構的認知中，並不存在「中華人民共和國」一說，徐春鶯要如何放棄中華人民共和國的國籍？邱太三的陸委會應該告訴我們，要如何去放棄一個不存在的國家的國籍？

回過頭來看陸委會得以成立的法源。先看看與兩岸議題相關的中華民國憲法史大要：民國卅六年中華民國憲法頒布施行；卅七年以共產黨叛亂開始動員戡亂；民國卅八年台灣宣布戒嚴，同年政府退守台灣；民國七十六年解除戒嚴；民國八十年終止動員戡亂，同年憲法第一次修訂。從上可以看出，這部有台灣人參與的中華民國憲法，自民國卅六年開始實施後施行迄今，國祚並未中斷，憲法效力與權威自然無庸置疑。

民國八十年的憲法修訂中，有關兩岸部分，除在憲法前言部分加入「為因應國家統一前之需要」外，即是「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」。

我們可以看看邱太三的這個主委的位子是怎麼來的，那就是前述民國八十年第一次修憲，修出了「一國兩區」架構，然後才有兩岸人民關係條例的法源，才能設置陸委會，才有陸委會主委這個位子給邱太三！台灣人常講「吃果子拜樹頭」，邱太三若是否認兩岸一國，那才是「吃了果子砍樹根」。

令人好奇的是，在同屬一條憲法修正條文下（即兩岸同屬一國／中華民國），因為沒有放棄對大陸領土主權，沒有承認中華人民共和國，所以成立陸委會處理兩岸間人民權利義務關係及其他事務；但這陸委會成立後卻出現反噬，要徐春鶯去放棄一個憲法上並不存在的「中華人民共和國」國籍，這就有意思了。