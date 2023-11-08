花月殺手看見白人貪婪

片長三個多小時的歷史電影「花月殺手」出現，沖淡了拼貼左派意識形態標籤的賣座片「芭比」拿奧斯卡大獎的機會。

「花月殺手」電影裡，為錢結婚、謀財害命的假愛情，是真實事件，幾年前被美國記者寫成暢銷書。當時看書，不喜歡穿高級定製西裝打擊犯罪的探員形象，但史恩康納萊初代○○七的浮誇造型，確是美國情報頭目胡佛處心積慮建立聯邦調查局ＦＢＩ，鞏固權力的眾多手段之第一步。

胡佛靠調查異議分子與建立黑名單起家，接到原民保留區刑案時根本懶得理，就把老一輩探員「下放」處理，竟偵破幾年毫無頭緒的案子，大大出了鋒頭。導演馬丁史柯西斯卻不想重彈英雄打垮犯罪老調，而是從被害者角度聚焦受害的家庭。

電影背景在奧克拉荷馬州，原住民幾代以前也非當地人，而是兩百年前，白人通過法律，把原住民從土地肥沃的東南部一路驅趕，行經著名的「眼淚之路」，遷徙到荒蕪的所謂「保留區」。沒想到，保留區發現石油，原住民的新財富引發白人不滿，認為印地安人「不配」，蜂擁前去使出種種手段分一杯羹。

洛杉磯比佛利山莊與西好萊塢之間有一條路以石油大亨命名。紐約富豪家族洛克斐勒也是石油大亨，德州和堪薩斯都有人靠挖石油致富，後代無需工作就居住豪華莊園，這些「黑金」本該屬於原住民。

倘若電影裡先結婚、再害命，然後繼承財富的手段令人髮指，導演用幾個單調對話鏡頭提醒觀眾，聯邦政府透過立法指原民為「半動物」，原民必須找「白人監護人」掌管錢財，太多讓白人上下其手的機會。而資本主義養大的白人，利益才是對錯標準，他們自私剝削別人卻認為在行善，三不五時還拋出聖經的金句名言。

這老案是白人對原住民的計畫性剝削，現在仍是活歷史。當白人監護人制度停止後，聯邦政府原民會以更繁瑣的行政程序綁死保留區事務，如近年有從環保觀點討論石油鑽探之取捨，一切都聯邦說了算，原住民自治是空話。回看台灣，蔡英文多年前就承諾原民自治立法，原民會總四兩撥千金說「逐步落實」，原住民自治在台美的民主選舉中都不構成議題。

花月殺手的故事涉及種族、愛情、背叛，如莎士比亞「奧賽羅」，受害者到最後才明白自己信任的好人根本是真惡棍。莎翁名劇只死了幾個人，就名列四大悲劇；花月殺手事件並不止偵破的少數幾個命案，前後共死了幾百位原住民，大多變成無人理會的懸案，原住民的命也是命嗎？

現實世界裡，白人依然用相同口氣說中國人不配擁有高科技。中東戰火，以色列國防部長稱巴勒斯坦人是「human animals」，美國也依然率先反對停火，巴勒斯坦人的命也是命嗎？

感恩節將近，想到四百年前白人到達北美後，靠著純樸的原住民分享火雞、玉米、南瓜才熬過寒冬，不免又感傷了。