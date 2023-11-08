英返還牡丹社事件原民遺骨…國際正義與歷史重探

四具排灣族祖先遺骨漂泊於萬里之外達一五○年，近日回歸故里，不僅為曾經以戰爭、掠奪或不當手段獲取他國文物而歸還原屬國的舉措再新添一樁，也為台灣原民歷史寫下重要的一頁。

今年五月查理三世加冕典禮前夕，十二國原住民領袖要求新英王應就殖民時期的暴力行為道歉，並要求歸還盜取的文物與原民遺骨。遺骨歸還已有先例，如一九八九年澳洲原住民成功的向美國索回大批的土著遺骨，此後也有英國人陸續將殖民時期偷運至歐的澳洲土著遺骸還給澳洲，都見證返還遺骨也是恢復國際正義的舉措之一。

十九世紀初至二十世紀中期，西方霸權國家有許多令人髮指的行為。他們把不同種族的人關押一起，如印地安人、非洲人及澳洲土著等，稱「人類博物館」，隨著殖民範圍的擴大而公開展示，後來更擴為博覽會，至廿世紀五○年代仍存在。西方白人至上的優越主義，泯滅人性，對異族的殘暴，卑劣可恥，今白人世界則多羞於提及那段黑歷史。雖然流落海外的原民遺骨與上述情況不同，但霸權國家以戰爭手段取得原民頭骨做研究，並非單一事件，今人不可或忘。

原民遺骨返台，再次掀開十九世紀日本侵台的歷史。牡丹社事件發生於一八七四年，距後來的甲午戰爭僅二十年。日本明治維新後亟欲擴張武力，台灣的經濟價值與戰略地位成為其覬覦的目標。日本侵台最主要的目的是與大清國貿易，故而發動明治維新之後的首次侵略戰。一八九五年日本簽訂馬關條約時，強力要求清廷割讓台灣與朝鮮，其據台野心早在牡丹社事件時已顯露。

近年原民會推動原住民知識體系的建構，建立原民主體性，歷史是重要的一環，對於曾浴血奮戰抵禦日本侵略的歷史可再深入研究並書寫。對歷史文物也應站在主體性角度，例如國立台灣歷史博物館保存一面牡丹社事件時日軍發給部落的歸順保護旗，做為投降歸順的認證，這面旗子的存在，恰恰與壯烈犧牲的族人呈強烈對比。故此，今人要紀念的不是這面因投降而保命的旗子，而是應更深的感念並紀念保鄉衛民而犧牲的勇士們，包括這四具返鄉遺骨的勇士。重究歷史，允執厥中，方能還給歷史本來的面貌。