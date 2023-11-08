科技．人文聯合講座／國際化與國際牌

張俊哲 首先容我聲明，本文既不為特定政策背書，也不為某家電品牌廣告。我只想單純地和大家分享國際交流的心得。標題中的「國際化」意指接軌國際，而「國際牌」則意表國際化的策略。當然，我也希望這個苦思良久的標題，能吸引更多的讀者，正視國際化的衝擊。

在出國留學前，我對「國外」總抱持著美好的憧憬。憶當年，不論是電影中的英雄豪傑，或是國際賽事的金牌得主，甚至是課本上的偉大科學家，外國人總居多數。久而久之，我竟錯以為外國人天生就比較厲害，自己也自卑了起來。在出國留學後，我得以目睹科技強權的優勢與其文明的崛起。照理說，我應變得更崇洋媚外，但事實卻不然。這個結果，連我自己都感到意外。

我的醒悟，源自那十幾位來自世界各國的前同事。因他們對自己故鄉的熱愛與認同，深深地感染了我。他們不論出身何方，都可熱情地分享家鄉的優缺點，並幽默地自我解嘲。當他們活靈活現地描繪故鄉，那兒的山川壯麗、物產豐隆，彷彿即時映入眼簾。更令人佩服的是，他們還很有信心地分享未出國前所學的知識，從不因所屬國之不強，就自覺一無是處。處於包容與尊重之氛圍，幫助我揮別自卑，且可坦然面對各式的歧視。

回國任教後，我欣見國際化在教育體系中受到重視。各式提供本國同學出國交流與進修之機會，或讓外籍人士來台講學和就學的管道，皆與日俱增。然而在國際交流的熱鬧聲中，不少同學與家長仍誤以為只要說得上一口流利的外語，或可到國際名校參訪和就讀，就好似「國際化」達標，高人一等。試想，一位英文講得好、寫得好的同學進到世界一流的大學就讀後，若僅以取得文憑為目標，卻不深究所屬大學為何能躋身頂尖、屹立不搖之緣由，就算完成名校學業，也不過是張會行走的畢業證書！多年來，狹隘的國際觀早已阻礙了生涯發展與社會進步。

當今國際化之策略，實應超越「師夷之長技以制夷」，改採「師夷之長技以助誼」。唯有透過互學互助，方能求進步、促邦誼、防衝突。不可諱言，科技與文明發達的國家，其政經與教育制度，確有較多值得學習之處。然而，學習不等同抄襲。雖可將國際知名機構設為標的，卻不應在心態上淪其殖民地。畢竟，各國有其不同之民情與不等量之資源，盲目的移植，只會帶來更多的痛楚。建議將他國之長處，轉化為適土適性的行動方案，才屬務實之「國際牌」。也唯有如此，方能打造屬於自己的國際品牌。

回到原點，我們更應時常檢討：為何要國際化？真的一定要國際化嗎？個人以為：若國家與國民的明天無法變得更好，所有國際化的努力都將枉然；若國際化能營造更美好的明天，則理當全力以赴，開創新局。期待所有的規畫與行動，都可圍繞這個初衷，做出最佳抉擇。（作者為台大教授、出版中心主任）