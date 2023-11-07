禁蘿蔔刀 教育部大砲打小鳥

近日教育部又規定禁止學生攜帶蘿蔔刀到學校，原因是可能有殺傷力。但是在基層老師看來，這又是一紙令人啼笑皆非的公文，再次證明了教育部只會將責任推給地方各級學校，有事都是學校的事，與教育部無關。

如果論到殺傷力，美工刀、鐵尺、三角板難道不具殺傷力？還有學生會被書本割傷，在校園內因為奔跑跌倒的事件更是防不勝防，如今卻禁止一個只是用３Ｄ列印出來的玩具，實在無法明白教育部的理由何在？難道是因為中小學比較聽話，一紙公文就可以全面防堵？

如果真的要禁止蘿蔔刀，也應該是經濟部檢驗其成分是否合法、外表塗料是否含有重金屬，只要檢出含有機溶劑或重金屬，直接整批禁止進口即可，根本不需要浪費那麼多的時間讓教育部去發文，且學生的課後購買行為難道也是可以約束的嗎？

由這幾年的校安通報事件可以發現，一味的防堵是無法完全禁絕的，不如加強學生本身的危機意識。同樣的道理，與其只針對蘿蔔刀，市面上還有許多跟兒童有關的學習文具，如色彩鮮艷的鉛筆、橡皮，甚至書包、水壺、餐盒，這些有沒有符合規定？如今只針對蘿蔔刀單項處理，實有大砲打小鳥的感覺。且此與前幾年流行的史萊姆兒童玩具一樣，代表的是一種次級文化，次級文化只能引導而無法禁止，這些早已有許多教育社會學家論證過了。

最後我們應該要注意的是，當我國的３Ｄ列印教學還停留在印杯墊、名牌這些小物時，大陸已經將其商業化大量生產，這已經不是技術的差距了，而是創意的領先。

也因此台灣的資訊教育應該以學生為本，而不只是老師說一個步驟，學生跟著做一個步驟；如果只是這樣，我們永遠只能是別人的代工，發揮不出自己的創意。