美的進化論 好個企畫案比賽

午後，信步走入松菸文創園區，見一室正在展出《美的進化論》，好奇心大起，入內參觀。

原來，這是一○三年以來，教育部推動「美感教育計畫中長程計畫成果」的展覽。展場分為四大主題，每項主題下再細分若干細項，每個細項下臚列了密密麻麻的計畫團隊和計畫主持人，除了延攬國內各大專院校相關科系的教授外，還納入了許多民間的基金會，陣容堅強，聲勢浩大！

這項成果展，配上了許多大型看板，加上琳瑯滿目的照片、實物、模型和學童的創新作品；但瀏覽完整個展場，留下最深的印象居然是一大堆數字！展覽給我的感覺，就像是教育部辦了一場企畫案大賽，並將比賽成績作了一次施政報告！不見《美的進化論》，進化何在？

為了彰顯教育部十年成果，特別將展場的數字轉載於下：

「支持系統」主題中，建設美感教育單一入口平台，整合美感教育計畫網站，共廿一個。

「人才培育」主題下，舉辦工作坊與講座八十三場、教材教法研發協力與教學示範觀摩四十場，遴選美感教師出國參訪一○四名，人才培育參與校數比率約占全國校數卅％。

「課程與活動」主題，參與學校比率，幼兒園三一九所（五％），國中小二六五一所（七十九％），高中一二七所（廿五％），參與教師超過一萬九千人次，受益學生超過七十二萬人次。

「學習環境」主題下，列出改造學校一○七校，榮獲設計獎項四十六件，遴選績優案例十二校。

展覽號稱美的進化論，但環顧四周現實生活環境，不見美感，也不見進化！真不知教育部這項計畫，十年來究竟對我們現實生活裡的美感，提升了多少？對於下一代莘莘學子的美感養成，又有什麼成績？

美感當從生活裡養成，在生活裡實現。現實生活裡，台灣都市景觀又髒又亂，公共建築設計少有美感，鳥瞰都市風貌，五顏六色、鏽跡斑駁的鐵皮屋處處可見；巷道市場、大廈公寓，處處可見髒亂。如是環境，要想培育學童的美感，怕是緣木求魚。

美感教育和養成不是短時間可以見效，但教育部的計畫似乎大而無當，且走錯了方向。隨手舉幾點建議：

其一，恢復並加強中小學的美術、書法、音樂、工藝課程，並規定學生參觀博物館、文藝展覽、表演藝術的場次。

《美的進化論》展覽中，幾乎不見中華傳統文化的素材，這顯然是新課綱和去中化造的孽。然而，環顧全球，講究美感培育的國家，從未見有拋棄本國傳統文化藝術造型和色彩者。全民美感的養成，傳統文化藝術終究是活水源頭。

其二，一體化是美感的殺手！文革前，大陸被稱為藍螞蟻的世界，只因為一體化和齊頭式平等，人人穿一色的衣服、戴一樣的帽子、騎同款的自行車，形成了單調無趣、毫無美感的社會。改革開放後，百花齊放，差異化美化了整體環境，提升了人們美的素養和選擇。

台灣民主轉型多年，但是教育思維一直停留在一體化、中央化、集權化的窠臼裡。因此三、四十年來，都市景觀依然紊亂，創新文化原地踏步，美感教育遲滯不前。影響所及，八大藝術和文化關聯產業，一日不如一日，觀光產業自然也只能仰賴低價搶客了。

美的進化，不是教育部的企畫案和作文比賽能奏效的。打造美的環境和社會，首須解放教育，讓差異化帶動多元化，讓創新創造的能量被釋放出來！