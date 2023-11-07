政黨輪替外 藍白合的國際使命

「藍白合」除有下架民進黨、再次政黨輪替、第三波民主改革的國內政治意義之外，更負有恢復兩岸和平、穩定台海區域及全球安全的重要國際使命。

國民黨與民眾黨如能合作結盟贏得二○二四年總統大選，將使兩岸有和平相處機會，台灣海峽不再兵凶戰危，美中台三邊關係也更能朝「三贏」正面方向發展。以上可預見的未來政軍局勢，相信是國際社會所期待。

全球安全有四大火藥庫，已爆發兩個為「俄烏戰爭」與「以哈戰爭」，尚未爆發的有「朝鮮半島戰爭」和「台海戰爭」。其中兩岸近年來的嚴重軍事對峙，被國際社會視為是當今全球安全的最大變數。

根據華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）的兵棋推演和美國前印太司令戴維森的警告，二○二六年中共可能對台灣動武，上述時間點正落於明年的新總統任期內。因此如何化解兩岸政治爭議，並消弭可能的戰事發生，台灣二○二四年第十六任總統當選人的兩岸角色功能，至關重要。

選戰剩六十多天，民進黨總統參選人賴清德至今為止，仍未推出能有效減緩兩岸軍事緊張的和平政策或避戰措施，反而在全國各地選舉場合，一再表明「台灣不該接受九二共識」，且不斷重複備戰論調，其實是間接證實台灣已淪為「全球最危險地方」。

有關中共威嚇台灣的軍事行動，十月下旬國防部向立法院提出報告分析，根據統計，國防部二○二一年偵獲共機計九七二架次，二○二二年則高達三三二四架次，相較去年增加三倍多；又自二○二二年八月六日起發布偵獲共艦計六五四艘次。今年僅至八月底為止，已有共機三一四七架次、共艦一二三六艘次侵擾台灣。從以上年年飆高的數字可知，民進黨執政七年來，堅持抗中、反中路線的結果，不僅造成兩岸關係惡化，更使得中共機艦進出台海、跨越中線，甚至逼近台灣廿四浬線成為常態，而以上極易爆發台海戰爭的行為並非國際所樂見。

國防、外交、兩岸為總統的憲法職權。根據台灣民意基金會十月廿四日公布民調結果，蔡英文總統聲望創下新低為百分之三十六點五，另有高達五成三的民眾也不贊同蔡英文處理國事的方式。民進黨執政不佳，民怨積累至深，有六成以上的民意希望政黨輪替不是沒有原因。

「藍白合」是台灣總統選舉史上難得的機遇，是未來兩岸和平的希望，更是台海區域及全球安全能否穩定發展的重要關鍵與轉捩點。因此國民黨與民眾黨需合作，共同推出一組總統參選人，不能辜負多數民意。

《尚書》有云：「天視自我民視，天聽自我民聽」。又言：「民之所欲，天必從之」，故民心不可違背。既然台灣民眾高度期待明年政黨輪替，藍白兩黨的總統參選人侯友宜與柯文哲，即應超越個人利益、政黨利益的層次，以台灣蒼生為念；為了下一代，為了不讓青年上戰場，更為了全球安全穩定，必須一起聯手下架民進黨。