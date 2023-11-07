藍白合夢一場？選民應自救

幾乎所有民調都顯示，藍白不合，賴清德可躺著當選，所以期盼政黨輪替的廣大群眾，莫不希望「藍白合」能成局。另一方面，柯文哲曾說：「最討厭蚊子、蟑螂與國民黨」，經常失言的他，從不把「下架民進黨」作為目標，並不排除「綠白合」。從近日發展來看，「藍白合」恐將是春夢一場，藍營還是及早應變，即使不能贏得總統大選，也要在立委選舉中能拿到足夠席次，防止民進黨繼續一黨獨大，橫行霸道。

如果排除「一對一」，未來總統大選到底是「三腳督」還是「四腳督」至今混沌未明。郭台銘雖然在民調中穩坐第四名，但頭已洗了一半，最難看也就是維持第四名，而且很明顯無關大局，不如「全程參與，買個經驗」，不至於突然偃旗息鼓。

柯文哲靠腦筋靈活，講話直白，至今在民調上還與侯友宜不相上下，堪稱異數。由於「空手套白狼」不成，又不甘做可能的「備位總統」，最大利益自然是民眾黨在立委選舉中有所斬獲；目前看來，區域立委戰將寥寥可數，不分區立委可能比現在五席多兩三席，未來想以約十席立委指點江山，是癡心妄想，也會為柯文哲未來政途畫上註腳，但這畢竟是他本人的選擇。

國民黨有人認為「藍白必須合」，是力求勝選的思維，但光「落花有意」不足成事，自會前會（黃金會）開始，柯陣營不斷喊話，從講出「騙婚」、「逼婚」、「把恁爸當肖仔」等各種難聽的話，到堅持要以並不可靠的全民調來決定總統候選人，實質上是要在聲勢上以「一人政黨」，與擁有十四席縣市長與卅幾席立委的國民黨的總統參選人平起平坐，穩賺不賠。侯友宜與朱立倫等為勝選大局一臉「忍辱負重」模樣，令人心疼。目前已到「列車過站」時刻，雖然柯文哲仍以「不到最後關頭，請大家耐心等待」、「台灣是個充滿驚奇的島嶼」之話術繼續「吊胃口」、「吃豆腐」，國民黨人應理解至此只有奮力一戰、置之死地而後生，或有轉機。

《伊索寓言》裡有則烏龜和蠍子過河的故事，蠍子想要請烏龜背牠過河，烏龜曉得蠍子其毒無比，一螫畢命，自然拒絕。蠍子分析，如果螫烏龜，兩者會同歸於盡而說服烏龜；最後烏龜仍在河心急流中被蠍子螫了一下，龜死蠍亡。臨終前，蠍子坦言：「基於本性，身不由己」。如今郭台銘與柯文哲各有選擇，雖然對自己未必有利，寧捨政黨輪替大局於不顧；台灣人民則應不為政客擺弄，在大選中展現智慧自救，集中選票。「下架民進黨」之餘，也為師心自用之政客戒。