科技．人文聯合講座／天羅罩地網 救苦救難又救急

在以色列回擊哈瑪斯的戰事中，加薩走廊居民被迫面臨斷水、斷電、斷糧、斷路和斷網的生存挑戰，引發聯合國人道事務組織的關注。

如今，通訊網路已如同自來水一般，乃數位時代人們生存上極為仰賴的關鍵物資，家家戶戶都應享有「自來網路」，而每位個體在行動上也應能適度使用「自來通訊」。在敵對衝突戰爭下，本該是基本人權的通訊網路，很可能就被犧牲了。

從以色列的戰術考量，切斷加薩地區通訊網路，可阻隔哈瑪斯激進分子間的聯繫，進而降低圍剿哈瑪斯時以色列軍人的傷亡率。然而，如此一來也讓無辜加薩百姓數度陷入通訊中斷的危境，完全與世隔絕，前途一片茫然。尤其在遍地烽火下，透過網路的消息傳播，有時能讓逃難和避難多了一線生機，並且也能在第一時間讓世人知曉是否有違反人道的戰亂場景。

在地網全面癱瘓下，「技可敵國」的馬斯克打算提供天羅「星鏈」通訊網路，支援加薩走廊被認可的人道救援組織。此舉讓以色列極度不滿，誓言要阻抗到底，並且建議馬斯克可用通訊網路條件，交換至今仍被哈瑪斯俘虜的以色列人質。自去年俄羅斯入侵烏克蘭後，星鏈的低軌衛星通訊在基輔和黑海的攻防戰事裡，也扮演著舉足輕重的角色。其實，從古希臘時代的馬拉松戰役至今的無數戰役中，戰地通訊一直都是兵家必備利器。

十一月初，馬斯克宣布星鏈公司的現金流已達損益平衡，為其低軌衛星通訊的商轉樹立嶄新里程碑。其中非常關鍵的技術是星鏈將火箭推進器回收後重複運用，不必每次發射就使用新的推進器，大大降低了每次衛星發射的代價。這些年來，雖然星鏈火箭推進器曾在發射或回收著陸時爆炸，但失敗的數據修正後，轉化為下次成功的基石。

例如獵鷹九號運載火箭系列，在撰稿當下總計已重複發射兩百次。令人驚奇的是，目前天空中活躍的衛星，已有超過半數屬於星鏈，而且預計在明年時，歷年來從地球發射的衛星總數，過半將是由星鏈所發射。

不知大家是否曾在夜晚望向天空時，看到一長串星星如駱駝商隊般緩緩圍繞地表移動？它很可能就是「星鏈衛星列車」！筆者在美國優勝美地國家公園度假時，曾於旅宿的阿赫瓦尼旅店望向天空時親眼目睹，它們就像一長串銀色明珠緩緩在太空朝同一方向前進。猶記彼時這家百年旅店的通訊網路幾乎不通，所以才會走到戶外散心。反諷的是，當「星鏈衛星列車」從上空滑過時，筆者並無衛星訊號接收器，所以網路依舊不通，只能仰天長嘆！

衛星通訊網路可以「懸星濟世」，支援地面通訊網路全面癱瘓的區域，救苦救難又救急。祈願它能在戰亂中需要急難救助的地方派上用場，適時拯救無辜黎民於水火之中。（作者為台灣大學資訊工程系教授）