全民調沒有說的誤差冰山

「民」無信不立！隨著大選逼近，國「民」黨與「民」眾黨是否彼此信任，而能在選前形成同盟、極大化選票？成為選情焦點。近日民眾黨主席柯文哲仍堅持只有全民調才能反映真實民意、選出最強組合。他主張：全民調中贏的選總統、輸的當副手，甚至強調就算是全民調數據他贏了，但是如果贏的差距落在統計誤差範圍內，他願意當副手來達到政黨輪替的目標。

柯主席對以全民調決定在野陣營提名有一定的堅持，但若是將棘手的事情都交給民調解決，應該不是未來國家領導人應有的高度。畢竟，是不是全民調最能處理困境或提名最能勝選的候選人，頗值得深思。柯主席提出在統計抽樣「誤差」內願意退居副手。不過，民調的「誤差」，絕對不僅止於抽樣誤差。

我們就以二○二二年台北市長選舉前的民調為例，來說明選前民意調查的可能侷限。當時三位主要候選人蔣萬安、陳時中與黃珊珊於十一月選前的支持度，在自由時報（蔣廿九％、陳卅五％、黃廿三％）、台灣民意調查基金會（蔣卅％、陳廿二％、黃廿七％）及聯合報（蔣卅六％、陳廿％、黃廿七％）各有不同，但三人實際得票為蔣四二％、陳卅二％、黃廿五％。因此，民意調查與真正的投票結果會出現一定程度的誤差。更值得注意的是，有些民調所指出的當選人，結果並未勝選。

民意調查中，各種誤差猶如一座冰山，我歸類為三種：除浮在水面的「選樣誤差」外，還有藏在水面下的「回應誤差」與「管理誤差」。「選樣誤差」指隨機抽出的樣本是否可以推論母群體，以及其可能造成的誤差。柯主席說的抽樣誤差，只是浮出水面的「選樣誤差」之冰山一角，是最簡單計算的；但還包括據以抽樣的底冊是否完整涵蓋母群體的「涵蓋誤差」，以及中選的受訪者（我們稱之為單位）是否接受訪問的「單位無反應誤差」。

以「涵蓋誤差」為例，一般電話訪問的家用電話，尚有中華電信出版的電話號碼簿可做為抽樣底冊參考；但手機調查時，坊間並無完整的手機號碼底冊。執行手機訪問的研究者，往往透過ＮＣＣ公布的手機前五碼核配情況之「行動通信網路業務用戶號碼核配現況」， 再以隨機方式產生後面五碼，來製作共計十碼的手機電話樣本。用這些電話號碼進行訪問的空號率頗高，也有一人多門號的諸多情況，這就帶來涵蓋率可能的誤差。

另外兩類在水面下的誤差冰山，分別是「回應誤差」及「管理誤差」。「回應誤差」討論的是在民調中，來自受訪者、訪員及問卷設計等三面向的可能誤差。以來自受訪者的誤差為例，目前執政黨總統參選人已經確定，加上可以大量挹注的行政資源，在野聯盟若希望利用全民調推選最能勝選的參選人，很可能在執政黨動員情況下，訪問到一定比例反串的受訪者，反而產生的是最容易被執政黨輾壓的候選人。此外，「管理誤差」即所謂的「機構效應」。

因此，全民調可能的誤差冰山問題，都需要考慮與評估。柯主席希望他的參選可以帶動「理性、務實、科學的政治文化」，我們希望他能正視龐大的民調誤差冰山，而不是過於簡化為抽樣誤差問題，未來才有可能理性、務實與科學地解決我們國家所面對的重大議題。