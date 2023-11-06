若通訊投票 何愁返鄉機票

綠營群組在網路平台傳播一張圖卡，內容是：「破紀錄，跨四十三國丶一百十六個海外組織挺賴，美國台僑籲返鄉投票；機票再賺就有，國家沒了就無家可歸」。

對照挺賴綠營的呼籲，在台綠營組織卻質疑大陸台商組織所洽妥陸方十家航空公司，推出明年一月兩岸優惠票價丶增加班次輸運旅客，是意圖介入大選，希望政府調查。

台僑遍布海外，美丶日丶越丶泰丶印尼丶印度丶南非丶澳洲都是台商聚集地，中南美丶歐陸也有台資企業；大陸是台商投資最多的地區，加計旅陸台幹丶台生，已逾百萬。

選舉是實踐民主的重要手段，一人一票選制的邏輯，就是擴大參與，鼓勵公民投票。因為「壞官員是由不投票的好公民選出來的」，「如果好人未投票給最好的候選人，失去他們的票，那麼不稱職的候選人會當選」。

從李登輝直選總統迄今廿七年，輿情一再反映應效法美丶德丶瑞士等老牌民主國家，允許海外中華民國公民在不增加財務負擔的情況下，異地行使投票權；開放通訊投票與不在籍投票。

可是言者諄諄，政客卻總以大陸會操控旅陸台民為由，拒不修法，而打壓了全部海外台僑的選舉權。

台灣朝野和各界都以國際觀為務；反諷的是，遍布全球的台商台僑，他們親歷各國制度丶文化，勇於踏入陌生國度創生未來，已親歷國際氛圍，體驗了台灣與國際互動的角色；他們視野遠闊，絕非井底蛙，而台灣選制卻框限他們投票選出公職的權利。

廿七年過去了，台灣各政黨爭取投票門檻從廿歲降低到十八歲，擴大民主參與。但各黨在這麼長歲月裡，竟未回應各方一再期盼的，要有便捷的不在籍投票和通訊投票等機制；導致「壞官員是由未投票的好公民選出來的」，竟一語成讖，這不是打壓，什麼才是打壓呢？