違建搞雙標 我可憐他可惡

民進黨總統參選人賴清德不處理萬里老家違建問題，反而在新北競總成立時二度哽咽敘述，當時父親當礦工的老家違建，颱風來襲時屋頂會被吹壞，和國民黨立委參選人廖先翔、顏寬恒家的違建不一樣。

很討厭政治人物拿小時候貧窮來爭取同情，將沒道理的事情合理化。尤其出自位高權重的人或黨的嘴巴，聽來更覺刺耳，讓人以為只是想把貧窮當作做錯事的護身符。

同為四年級生的我只有一個感覺：那個年代有幾個人不貧窮？筆者父親是做苦力的碼頭工人，送養過兩個孩子，還得擔負一家七口生活重擔。所以我們的童年生活不外是到處租賃而居，賒帳購物加四處借貸過日子。如果前帳沒清，只好抱著時鐘、電扇、棉被、父親唯一的西裝…像小偷一樣偷偷摸摸鑽進當鋪典當，還了錢再賒再借，繼續生存下去。而情況比我們慘的又不知有多少。

第一間自有房屋也是違建，記得有一年颱風，屋頂全被吹掀，全家躲在牆角淋了一整夜和第二天白天的大雨；颱風過後，還沒能像賴清德家那麼幸運把屋頂撿回來，也夠可憐吧！

但很感恩自己因為運氣好，能讀書當上老師，幾個無法上學的兄弟也都能腳踏實地以載客或送貨為生，殷實拉拔一家大小長大，沒有因貧窮自卑而誤入歧途，或拿貧窮來當自己做錯事的擋箭牌。

賴清德從一九九六年當選國大代表、然後是立法委員、台南市長、行政院長到現在副總統，繼而競選總統；也許沒吃香喝辣，但廿、卅年來也享受過不少榮華富貴，是不是更應該常懷感謝心，好好處理老家違建，而不是又雙標纏身，拿別人當墊背。

如果房子違建如賴清德所言有身分之別，言下之意就是自己的違建可憐，別人的違建可惡。那麼，從當醫生到當副總統，這一路下來，自己的老家卻還存在著違建，這到底是可憐還是可惡？