布農族馬遠先人遺骨 歸期何時？

日昨，因牡丹社事件流落英國愛丁堡大學的四具排灣族先人遺骨，終於回到台灣，創下國際返還台灣原住民族遺骨的首例。愛丁堡大學係於二○二一年接收到我方返還要求，兩年時間迅即處理完畢，該校尊重聯合國《原住民族權利宣言》第十二條遺骨返還條款之精神，充分展現其國際知名大學的高度。

在迎接排灣族先人回家之際，不免也會讓人聯想到國內類似案例處理進度，尤其是二○一七年就揭開的布農族丹社群馬遠部落先人遺骨案，當事人台灣大學的轉型正義作為，是不是拖得有些久了？

在傳統人種學研究風潮末尾的一九六○年代，台大醫學院體質人類學研究團隊，透過就現有人權角度看來充滿瑕疪的過程，將數十具馬遠部落先人遺骨挖出，送到台大實驗室進行學術研究。二○一二年台大於校內刊物自揭此事，後引起原民團體關注。二○一七年，馬遠族人組成自救會北上向台大討回公道，校方不但承諾一定會歸還遺骨，甚至還在當年安排部落成員前往台大醫學院實驗室面見先人遺骨，現場族人泣不成聲，高聲呼喚一具一具躺在木盒裡的先人mulumaq（回家）。

此事件也引起各界高度關注，不但原民立委介入協調，監察院二○一八年亦完成調查報告，提醒台大「積極協同有關機關妥善處理歸還事宜，俾利讓流落該校近六十載之布農族先人遺骨圓滿歸葬部落」。馬遠族人代表亦於二○二○年正式提出，包括要求台大公開史料、確立遺體返還及道歉儀式期程、興建紀念園區、設立補償基金會等七項訴求。

然而，事件揭露至今，台大與族人溝通似乎陷入停頓。經筆者側面觀察，不同於早先階段的積極態度，當時校方高層主管頻頻與族人面對面（甚至親自到部落），且溝通管道順暢。近年不少族人卻感受到，校方似乎主動性不足，有一點部落不動學校就不理的傾向，而且只要一談到興建紀念園區等需要動用經費的議題，都不太願意正面回覆。

英國及台灣的這兩個案例細節及難度或有不同，但如今遠在萬里之外的排灣族先人遺骨都回來了，台大與馬遠部落也只不過兩百公里路程，過了六年先人遺骨仍歸鄉無期，我布農族人難免會有相對剝削感。難道所謂的原住民族轉型正義也有內外之分嗎？呼籲台大校方，延續今年早先面對校園族群歧視事件的積極態度，誠懇地與馬遠部落溝通，別再讓族人覺得祖先返鄉遙遙無期！