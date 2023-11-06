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心理假 老師也需要

聯合報／ 林彥佑／國小教師（高雄市）

昨天一則評論提及心理假的問題，筆者深有同感。其實不只是學生，連教師可能都需要有這樣的制度。尤其這陣子，幾則國內外的教育新聞均與教師管教、工作壓力、學生行為等相關。

在教育現場，我們會為有問題的老師冠上「不適任教師」，但我納悶的是，究竟有沒有「不適任學生、不適任家長」？而目前是否有法令可以約束學生、家長的行為及管教？如果有，合乎教育現場端的期待嗎？如果沒有，是否應將此列為教育首要改革事項？日前某縣市學生毆打老師的事件，已證實了師生不對等關係—家長與學生可以霸凌老師，老師卻只能默默承受。

當老師遇到「非行少年」及親師溝通遇到難關、有口難言時，是否有建置及時求助平台供老師使用？筆者建議，在假別方面增加「心理假」一項，若主管看到教職員勾選心理假時，可以適時表達關心。成人需要精神求助的比率日益增加，若能盡早擬定，對教師壓力釋放應有正向幫助。

教育不僅是學校教育，是否有更多單位可以辦理家庭教育？以半強制半鼓勵的方式，讓身為父母者均得參與課程，了解教育、教養等課題。在社會教育方面，也應加強宣導職場文化的平等、各行各業的專業等。

不適任教師

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