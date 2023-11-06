接受心理治療 絕非壞事

十一月一日聯合報Ｃ版頭條，有令人感動的話，梁朝偉坦承在最低潮沒辦法突破時，「單憑自己的知識跟天賦不夠」，若不是有貴人相助，或許他最後會是名符其實的「憂鬱小生」！

在人生許多階段我們都有需要別人幫忙的時候，因為我們會逐漸走向偏頗不平衡的生活樣態。百年前，英國的密訥受託為女童公學進行教育研究，她說了，傳統教育只重視智識，但那只是人們與世界關聯中的一半而已，理性邏輯如果和情感分離，就無法活出生命意義。

我們社會已經從親族相扶持的「洋蔥型」家庭，轉變為上下代為主瘦長的「豆乾型」家庭。以前小孩有心事時可能有其他親人可談話，或穿梭不同的生活參照空間，也有機會徜徉在自己的心事與幻想當中；現在小孩所有作息都被盯在父母眼皮之下，而且未來的價值觀方向單一，孩子個人能力的開展與發揮被忽略或殘酷剝奪。一九八三年出版現代化家庭的伯吉斯當時就預言，這樣的家庭本身支持力量稀薄，需要相關專家給予協助。

記得孩子小時候，有一次心裡有疙瘩，直接去找了社區中他信任的阿姨談話，他竟然沒有找自己親媽媽，一開始心裡有震撼，繼而為他感到高興，孩子自己會尋找資源，這是何等的好啊！

少年的心智據說跟人類古代祖先的心靈最接近，含有許多集體潛意識的智慧，但我們不懂。在叛逆的少年之前，我常常安靜的敬畏的與他們同在，我要慢慢的才能了解他們。處在這個他們還不很熟悉的世界，孩子們有很活脫的心靈與情感，他們細膩、敏感、痛苦、疑惑，他們也想獲得父母喜愛，但他們不會都知道該怎麼做。

多年前一位困擾的母親來找我，中學的女兒無日無夜打電動，她氣憤、焦慮，筆下的塗鴉張牙舞爪；女兒改變不是易事，母親要接納相處也不可能太快。另一位也是沮喪痛苦的母親，中學的兒子也是被手機世界占據；透過畫畫與回顧，母親意外看到自己幼年不受疼愛可能對兒子產生的影響。另一位父親，因身心障兒子常惹事而苦累，透過諮商，他看到兒子的特殊能力也學會給予正確回饋。

另有位母親帶著心境快熄火的高中兒子一起來體驗藝術治療，不需多說，我們先讓藝術創作現身，用漿糊加上各色廣告顏料，用手掌任意塗抹在許多不同顏色紙張上。把所有的畫都掛起來，東看看西瞧瞧，以開放的心來探索任意塗抹的畫作會告訴我們什麼呢？有了，奇妙的是有一幅充滿生命力的作品，代表著這孩子的內在生命力是很強壯的，但被外在社會的偏執價值觀給掩蓋了！

再回到梁朝偉，他說，「做人不是要跟別人交代…到最後你還是得面對自己。」讓孩子去接受心理治療吧，艱難時刻有人陪，健康的內在就能撐起未來一個自我面對的人生。