藍白合拖棚 忘了初心

在野陣營至今仍無法有效、確定合，真是「皇帝不急，急死大臣」。

兩大在野黨明知不合就「什麼都沒有」，依舊各有各的堅持；以前國親合早早塵埃落定，雖說時間不是整合最大的因素，但絕對是最主要的因素之一。

在財經選擇權理論上，時間是有「時間價值」的。一般來說，距到期日愈遠（也可說未來的行情變化愈不可測）、或愈接近價平（也可說愈有機會參加履約），則時間價值愈大；隨著到期日愈來愈接近，買方出價的意願會降低，反映在權利金成交價也就愈低，這就代表時間價值遞減速度也會加快。

藍白合猶如賣方，選民百姓猶如買方，原本形勢有利的賣方，隨著時間流逝與到期日接近，不管最終是侯柯配還是柯侯配，成交價值都已所剩無幾。屆時若買方不埋單，藍白即便合還是便宜了賴清德，等於是失敗收場，徒勞無功；即使國會合作成功，執政黨仍然是民進黨，那當初的堅持到底為什麼？

政黨要輪替、下架民進黨已是六成選民的共識，最後兩個月，誰說不可能？但藍白再拖下去絕非全民之福，別讓「總統藍白合，結果賴清德」成真，屆時賴不是「躺著選」，而是「睡著選、夢著選、笑著選」了。