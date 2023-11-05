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好好固本 藍仍有可為

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）
國民黨4日下午在台北市舉行「國民黨總統參選人侯友宜暨立委選舉台北誓師大會」。記者屈彥辰／攝影
國民黨4日下午在台北市舉行「國民黨總統參選人侯友宜暨立委選舉台北誓師大會」。記者屈彥辰／攝影

「藍白合」歹戲拖棚遲遲無法成局，癥結在於藍白對二○二四的終極目標完全不同。

國民黨想的是要贏得選戰奪回執政權，無奈形勢比人強，光靠自己不太可能贏，因此冀望藍白合；柯文哲則沒有非贏不可的壓力，打的是場低成本選戰。能贏固然最好，但即使總統之戰敗選，民眾黨卻壯大，對柯文哲而言就不算輸。民眾黨政治版圖能否擴張，是否有機會問鼎二○二八，可能才是柯文哲的真正盤算。

選舉與球賽不一樣。球賽是組成一支能贏的隊伍，目標是打敗對手奪牌，賽後球隊解散，大家各奔前程了無羈絆。但選舉不一樣，一旦贏得選戰才是責任的開始，這個團隊未來四年仍須緊密合作。藍白還未合就吵成這樣，如果真合了，也勝選了，可以期待合作無間嗎？未來的副總統會是沉默副手，還是深宮怨婦？

因此，藍白與其勉強湊合，不如兄弟登山各自努力。民調顯示侯友宜已超車柯文哲，這可能是柯的高傲姿態與不斷失言使民眾反感所致。因此，與其痴痴等待柯文哲，國民黨不如好好固本，提出具體的國政論述，或許仍有可為。

再講白一點，就藍白支持者的支持強度而言，國民黨絕對遠比民眾黨更強，因此由白轉藍的可能性應大於藍轉白。基於西瓜偎大邊的心理作用，棄保效應將發生在哪邊，或許也可預料。

國民黨缺乏的是自信心，必須要有從賴、郭開拓票源的魄力。

國民黨 柯文哲

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