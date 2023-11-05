學生心輔崩解 參選人在乎？

總統大選在即，除了政策辯論及攻防，政治口水與每天例行性的網軍攻擊也少不了。從教育政策、民生議題、國防戰略、兩岸關係再到國際外交，各政黨及參選人無不使出渾身解數以吸引群眾目光及焦點。

身為大學生，筆者就讀的學制又是白天工作晚上上課（進修部），和一般大學生相比，同學更多了職場壓力，最常碰到的問題，就是校內完全不足的心理輔導資源。

《學生輔導法》規定，專科以上學校學生一千二百人以下者，應置專業輔導人員至少一人；超過一千二百人者，以每滿一千二百人置專業輔導人員一人為原則，未滿一千二百人而餘數達六百人以上者，得視業務需求增置一人。也就是將專任諮商師的數額，控制在一比一千二的比例。

筆者就讀的大學校區學生數，恰巧離置兩名專任諮商師的二千四百名有些微差距，也因此只有一名專任諮商師。

筆者了解自身學校的心輔機制，除得知資源完全不足以應付校內龐大的諮商需求，僅有一名的專任諮商師更承載了極大壓力。正因「我需要，但資源不夠；你需要，但我無法提供足夠資源」的負面循環、環環相扣下，校園諮商系統正在崩解。

雖然已有多所大學通過心理健康假，讓有需要的同學得以藉由此放鬆身心，將自己抽離高壓的環境。但回到學生輔導法，需要心理輔導的同學，該如何獲得真正的諮商幫助？而專任諮商師，在資源稀缺、環境糟糕的情況下，要獨自面對學生龐大的心理諮商需求，能保證可苦撐下去嗎？

增聘諮商師，最直接的就是以「錢」來解決，但學校端希望這樣嗎？站在學校立場，大都可能會認為投資諮商系統無以獲利，且報酬率太低，就直接把一比一千二的樓地板概念變成天花板，只求達標即可。不過，政大已率先推動「長期守護校園心理健康計畫」，增聘三位專任諮商師，將諮商師與學生比例調降為一比一千。

三黨的總統參選人，除賴清德副總統外，侯友宜亦提出將心理健康司升格為署，並推動行政院層級「國民心理健康計畫」，拉高心理健康層級；柯文哲則拋出要補齊諮商轉診的破洞，但是否對症下藥？仍有待觀察其往後推出的政策牛肉，也需要更貼近目前學生輔導所需要的做法。

筆者亦想請問三黨總統參選人，以及剛送交連署書的主流民意大聯盟總統擬參選人，拋除政黨意識形態及政治攻防，對於現行大專院校、國高中小學的《學生輔導法》有何看法？又要如何最有效率地推動並改善校園諮商與心理輔導環境？