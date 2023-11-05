星期透視／是小院高牆 還是和而不同？

周陽山 美國白宮日前宣布，拜登與習近平將於十一月中在舊金山亞太經合會期間會晤。這是中美一次破冰式高峰會，也是在俄烏戰爭與以哈衝突大變局中，拜登政府急於改善美中關係，避免擦槍走火的重要會晤。

也就在此時，美眾議院「美中戰略競爭特設委員會」提出一項法案，要求美國政府禁止購買中方無人機。質言之，此次會談究竟能否改變美方對華構築「小院高牆」的零和思維，轉變為「和而不同、合作共贏」新共識？猶在未定之天。

前中國駐美大使崔天凱在北京香山論壇表示，三十年前亞太經合會第一次領導人會晤選美西，對後來的高層溝通開啟了良好序幕。而今，美國面臨的卻是霸權衰落、內部分裂的危機，對於中國崛起不但戒慎恐懼且步步為營！於是中美關係從川普起一路急轉直下，在拜登總統治下進一步形成「競爭、合作、對抗」三部曲。

為改善雙邊關係，今年六月開始，美國國務卿布林肯、財長葉倫、氣候問題特使柯瑞、商務部長雷蒙多、參議院多數黨領袖舒默及加州州長紐森等先後訪華。布林肯指出，近期美中間開展坦率、建設性的溝通取得積極成效。美方希望與中方加強交流，防止誤判，進一步探討如何在需要合作的領域合作。言下之意，美國對華戰略是異中求同、鬥而不破。

至於陸方的回應，則堅持美方在根本核心問題上必須尊重中方立場，包括主權領土的完整、反對台獨，尊重中國選擇的發展道路，以及開展「中國式的現代化」等。

這凸顯中方拒絕美國主導的國際規則與秩序，及以美國利益為優先的意識形態霸權。基此，近年中國積極開展一帶一路倡議，並在中東等地推動和平斡旋外交行動；然而在美方看來，這不啻為全球南方各國提供另類選擇，對於美國霸權構成實質挑戰，不能容忍！

美國為鞏固霸權地位，只有否定過去一貫堅持的自由市場原則，並結合盟友樹立「小院高牆」，推動代理人戰爭，建立獨占性科技標準，不但制裁華為、抵拒大疆，還要提高關稅以保護本國企業。這是民粹作風，是自由民主的逆反。

中美目前面對的課題包括台海情勢、南海問題、以哈衝突、俄烏戰爭與朝鮮半島核威脅等。這當然不是一次會談能解決，甚至可能因美國內部分裂而左支右絀！由於拜登面對連任的嚴峻挑戰，必須開啟和解之門，息爭止紛；但因國力衰退，已難應對多方挑戰，拜登也只有自求多福了。

（作者為政治學者、民主文教基金會學術顧問）