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只懂防堵 不從源頭解決

聯合報／ 戴參年／教育工作者（嘉義市）
近期在小學生間，流行一款「鼻吸能量棒」。圖／取自蝦皮賣場
近期在小學生間，流行一款「鼻吸能量棒」。圖／取自蝦皮賣場

抖音之賜，繼蘿蔔刀後，現又有所謂「鼻吸能量棒」在國小學生間流傳。  

網路的世界無遠弗屆，抖音對學童的影響力更超乎想像，政府面對這類層出不窮的「潛在危險物品」，難道仍要繼續採取鴕鳥心態，一味發文給學校，讓學校禁止學生攜帶，就算盡到責任了？

其實，不管是蘿蔔刀、鼻吸能量棒亦或抖音，會對學童造成影響，源頭還是學童的父母親，當父母親放任孩子使用網路，那麼就算學校再努力宣導及防堵，效果也是有限。倘若不針對問題的源頭提出根本的解決之道，那麼孩子就會繼續暴露在危險之中。    

因此，當學校舉辦親職講座，提供最新近且正確的教養觀念給家長時，縣市政府是否能發揮一點公權力要求家長一定要參與？現在校園最常見的狀況是，來參與親職講座的總是已很用心關愛孩子的家長，而那些應該調整教養觀念的家長，不管學校如何鼓勵仍不會出席。於是，因為家長教養不當而產生的校園問題，便難以被根絕，甚至愈來愈棘手。如果主管單位仍繼續採用老舊的方式來處理新世代的問題，那麼就好像用防堵的方式在治理洪水，卻不去疏通阻塞的環節，問題是永遠也解決不了！  

抖音 蘿蔔刀 父母

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