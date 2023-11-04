聽新聞
test
0:00 / 0:00
禁蘿蔔刀 學校需多宣導
受到「抖音」平台的影響，塑膠玩具「蘿蔔刀」風靡國小兒童，雖然是塑膠製品也無尖銳處，但有家長擔心兒童在玩的過程中會發生危險，希望能禁止。
該禁止管制嗎？學校與有關當局各有不同解讀，如新北市教育局已行文各學校，宣導讓學生盡量不要攜帶，教育部也發函制止。不過，高雄有一所小學劉姓教師分享表示，讓班上一名學生示範怎麼個玩法，瞬間全班熱點被引爆，幾乎每個人都可以分享玩刀經驗。再進一步調查，說有危險的占大多數，有人說可以削蘋果，也有人認為這種刀其實是鈍的，有無危險要看個人如何使用。
每樣東西都有它的用途，端看使用者的觀念與態度，這是大家應該抱持的理念吧！「蘿蔔刀」價格不貴，文具店就能買得到。雖然塑膠做的不大鋒利，但如果學生拿來互相攻擊、變成霸凌工具，亦非大眾所樂見。學校需要多加宣導，才不至於帶來安全隱憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言