禁蘿蔔刀 學校需多宣導

受到「抖音」平台的影響，塑膠玩具「蘿蔔刀」風靡國小兒童，雖然是塑膠製品也無尖銳處，但有家長擔心兒童在玩的過程中會發生危險，希望能禁止。

該禁止管制嗎？學校與有關當局各有不同解讀，如新北市教育局已行文各學校，宣導讓學生盡量不要攜帶，教育部也發函制止。不過，高雄有一所小學劉姓教師分享表示，讓班上一名學生示範怎麼個玩法，瞬間全班熱點被引爆，幾乎每個人都可以分享玩刀經驗。再進一步調查，說有危險的占大多數，有人說可以削蘋果，也有人認為這種刀其實是鈍的，有無危險要看個人如何使用。

每樣東西都有它的用途，端看使用者的觀念與態度，這是大家應該抱持的理念吧！「蘿蔔刀」價格不貴，文具店就能買得到。雖然塑膠做的不大鋒利，但如果學生拿來互相攻擊、變成霸凌工具，亦非大眾所樂見。學校需要多加宣導，才不至於帶來安全隱憂。