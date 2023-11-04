聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁蘿蔔刀 學校需多宣導

聯合報／ 劉錦得／退休教師（彰縣和美）
「蘿蔔刀」在校園風行，不少家長擔心有安全隱憂。記者劉明岩／攝影
「蘿蔔刀」在校園風行，不少家長擔心有安全隱憂。記者劉明岩／攝影

受到「抖音」平台的影響，塑膠玩具「蘿蔔刀」風靡國小兒童，雖然是塑膠製品也無尖銳處，但有家長擔心兒童在玩的過程中會發生危險，希望能禁止。

該禁止管制嗎？學校與有關當局各有不同解讀，如新北市教育局已行文各學校，宣導讓學生盡量不要攜帶，教育部也發函制止。不過，高雄有一所小學劉姓教師分享表示，讓班上一名學生示範怎麼個玩法，瞬間全班熱點被引爆，幾乎每個人都可以分享玩刀經驗。再進一步調查，說有危險的占大多數，有人說可以削蘋果，也有人認為這種刀其實是鈍的，有無危險要看個人如何使用。

每樣東西都有它的用途，端看使用者的觀念與態度，這是大家應該抱持的理念吧！「蘿蔔刀」價格不貴，文具店就能買得到。雖然塑膠做的不大鋒利，但如果學生拿來互相攻擊、變成霸凌工具，亦非大眾所樂見。學校需要多加宣導，才不至於帶來安全隱憂。

蘿蔔刀 使用者

延伸閱讀

科學新發現！塑膠「吃起來」

蘿蔔刀爭議 律師：禁止很簡單 該教小朋友「如何使用」

校園禁蘿蔔刀 法律學者批「輕重失衡顛倒順序」 指這些應該一併禁

校園禁止「蘿蔔刀」！三寶媽黃鐙輝妻逆風喊：覺得就是玩具

相關新聞

民進黨 別讓陸配們心寒

民眾黨有意提名陸配徐春鶯出任不分區立委，引發綠營不滿。民進黨總統參選人賴清德更批評：「陸配若進國會，那國家安全就危險了。...

匯流侯柯郭 須靠二階段初選

在野整合僵局依舊。「和平優先」組合的隱憂是侯友宜對深藍熟齡選民吸引力不夠高，與對郭台銘的吸納沒有處理。成因為政黨對「政治...

缺互信 藍有情妹無意

藍白合不合？看來似乎陷入「藍有情，妹無意」情境，或可從男女相戀到步入婚姻殿堂的過程加以審視。

禁蘿蔔刀 學校需多宣導

受到「抖音」平台的影響，塑膠玩具「蘿蔔刀」風靡國小兒童，雖然是塑膠製品也無尖銳處，但有家長擔心兒童在玩的過程中會發生危險...

只懂防堵 不從源頭解決

拜抖音之賜，繼蘿蔔刀後，現又有所謂「鼻吸能量棒」在國小學生間流傳。

落實醫師休假 建立代班制度

日前成大外科教授、同時也是乳癌權威的郭耀隆醫師腦中風猝逝。優秀醫師養成不易，不僅需要個人長年努力學習，經驗更是奠基於成千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。