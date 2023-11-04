民進黨 別讓陸配們心寒

民眾黨有意提名陸配徐春鶯出任不分區立委，引發綠營不滿。民進黨總統參選人賴清德更批評：「陸配若進國會，那國家安全就危險了。」不僅危言聳聽，還充滿偏見歧視；不僅傷害陸配參政權，更傷了陸配的心。

有陸配朋友聽聞，心中霧煞煞，她問：「我已經拿到中華民國身分證，難道以前的大陸身分證還能用？」我疑慮的是，難道徐春鶯來台三十年還沒有拿中華民國身分證，只能長期居留？不然何以有須放棄大陸國籍之說？後來聽聞她出入大陸都是持台胞證，更讓人不解，既然持台胞證和中華民國護照就和台灣人沒兩樣，那還要放棄什麼國籍？既是台灣人，理應有參政權，何以民進黨要阻撓？至於說她當過大陸國家幹部，進國會會危害國家安全，那是欲加之罪，何患無辭！

台灣新住民接近六十萬人，來自柬埔寨的新住民林麗蟬曾代表國民黨當選不分區立委，因她來自柬埔寨，民進黨少有反對聲音。反觀陸配徐春鶯就遭到圍攻，這公平嗎？長期以來，陸配因帶著來自對岸的「原罪」，受到不公平待遇和歧視，民進黨更是一味排斥、汙名化，逢中必反，逢陸配必打壓。其實陸配和來自東南亞的配偶一樣，同樣離鄉背井，都是這塊土地的新住民，政府應一視同仁，不該存有偏見歧視和差別待遇。

民進黨提防陸配，不外乎就是深怕陸配影響投票結果。其實陸配並非都是非綠鐵票，有陸配朋友說，她投票是對人不對黨，誰有能力維護兩岸和平，讓這塊土地更繁榮美好，她就投誰。的確，陸配嫁來台就是台灣媳婦、台灣母親，心裡想著全是怎樣好好在這裡扎根打拚，把日子過好，也盡一己之力為寶島做出貢獻，陸配是來這裡追尋幸福生活的，參政，是包括陸配在內所有公民的權益，不該橫加阻撓。

堂堂執政黨如此心胸狹隘，容不下陸配，這等心胸、氣度，連弱勢的陸配都不如，又要讓人民如何信服？陸配嫁來台灣後要滿六年才能拿到身分證，取得身分證後還要滿十年才有資格參選公職，算一算至少已經十六年了，花樣年華都耗在漫長等待上，以中年之姿參政實需要無比的勇氣、決心和毅力。

目前兩岸兵凶戰危，徐春鶯若能出任不分區立委，或能有助於改善兩岸僵局，也讓人看到台灣社會對新住民的包容、接納、與重視。民進黨對陸配的某些認知偏見不僅危言聳聽，把陸配參政上綱到國安層面，對陸配不公平，也踐踏了自已標榜的自由、民主和人權。

民進黨高呼轉型正義，卻不把陸配當自己人，處處提防、設限、歧視，何來公平正義？總統大選快到了，民進黨是要拉攏人心、友善陸配，還是要把陸配的心推得更遠？