落實醫師休假 建立代班制度

日前成大外科教授、同時也是乳癌權威的郭耀隆醫師腦中風猝逝。優秀醫師養成不易，不僅需要個人長年努力學習，經驗更是奠基於成千上萬的病人，醫學院教授還肩負傳授醫術之重責大任。英年早逝，家屬悲痛，也是國家社會重大損失，令人扼腕。

醫師成天向病人衛教，要多運動、休息、營養均衡、注意體重與血壓，自己卻未必能身體力行。更重要的是，醫師普遍過於忙碌，無暇自顧，忽略自己也是潛在的病人。

社會常羨慕醫師高薪，事實上，醫師行業早已不復往日光景，不變的是論量計酬，而且統一定價，不論資歷深淺，一視同仁。加上總額制度，一旦整體醫療服務增加，個別費用相對打折支付，醫師猶如滾輪裡的倉鼠，忙忙碌碌，仍在原點。通常保障薪資只適用於年輕住院醫師、新聘主治醫師與稀缺科別醫師，期程有限，額度不高；此外，在責任制掛帥下，主治醫師未適用勞基法，過勞自是可預期。

醫療儀器尚需定期保養，人非機器，落實休假益形重要，特別是建立「代班醫師」制度。不同於每周一次固定看診的特約醫師，也不同於大醫院裡A醫師請假由同科B醫師代診，代班醫師並非該醫療機構的正式員工，而是臨時從院外來支援，執行請假員工的工作。通常小醫院單一醫師的科別與單人執業的診所較有代班醫師的需求。

以前醫院裡年輕住院醫師偶有下班到診所兼差的情形。近年全民健保E化，病人看病需插入健保IC卡，醫師則是插入醫事人員憑證IC卡，看診資料即時上傳雲端，醫師若未事先徵求院方同意，代向衛生局申請支援報備核准，甚易被健保署查獲；若以他人IC卡看診，則又有偽造文書疑慮。目前診所要找代班醫師，難度更勝從前。

沒有代班醫師，診所醫師一人請假，全體員工跟著休息，診間閒置，不僅資源浪費，長年就診的病人改赴他院，舟車勞頓，他院醫師亦無過往病歷可供參考，終究不便，未盡公允。偏鄉診所與衛生所的問題會更嚴重，若未能妥善解決代班醫師，醫師更加卻步，視在偏鄉執業為畏途，醫療平權難以落實。

他山之石，可以攻錯。英國是最早實施公醫制度的國家，基層醫療由全科醫師（相當於美式的家庭醫師）負責，對於代班醫師的規範最為完善。代班醫師的供需係透過國民保健署各地分支機構（相當於台灣健保署各區業務組）或指定仲介機構執行，代班樣態多元，時間長短不一。

台灣健保制度，國人引以為傲，醫療服務近乎公共財。醫事人員服務眾人，其健康問題值得政府、醫界與社會大眾正視，共謀長治久安之道。