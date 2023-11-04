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匯流侯柯郭 須靠二階段初選

聯合報／ 吳統雄／（大學退休教師）
總統大選藍白整合仍陷僵局。圖為國民黨總統參選人侯友宜（右）與民眾黨總統參選人柯文哲（左）。本報資料照片
總統大選藍白整合仍陷僵局。圖為國民黨總統參選人侯友宜（右）與民眾黨總統參選人柯文哲（左）。本報資料照片

在野整合僵局依舊。「和平優先」組合的隱憂是侯友宜對深藍熟齡選民吸引力不夠高，與對郭台銘的吸納沒有處理。成因為政黨對「政治認同」與「政治制度」的操作，使得深綠選民更團結，深藍選民則產生了「螺旋反向現象」式分裂。而在侯、柯、郭之中，任何兩支流的協商組合均有脆弱之虞。

二○○○年前兩岸各黨曾有大約相同的解決方案，就是「九二共識」與民進黨的《台灣前途決議文》。

《決議文》的結論詮釋「政治認同」：「雙方在歷史上、文化上、血緣上的長遠關係出發。」關於「政治制度」是「憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬」為現狀現實的陳述。當時各方共識是：兩岸「認同相同」而「制度不同」。

蔡英文將《決議文》理念的「和中」扭轉成反中抗中，把兩岸同一民族突變成敵國，不時放出「備戰」的風向球，而選舉中「仇恨」與「恐懼」果然達成壓力性團結的效果。

國民黨在族群包容與調適上，是相對發展最好的，但適逢國內外形勢，形成內在猜疑，出現「因包容而分裂」的嫌隙，侯友宜可謂受到池魚之殃。在「和平優先」的侯、柯、郭三支流裡，深藍意識形態者的取向首選還是郭台銘。郭台銘不可能帶走這類型全部選民，但影響也不可小覷。

我們可呼籲「願賭服輸」，但不可能期待有人「不賭就認輸」，必須要有三人都服氣的競合規則。因此「二階段初選」應是相對較佳的方法。

第一階段全民調，在侯、柯、郭之間三選二。坊間民調有可能誤導第一、二名；但較不可能誤導第三名。

第二階段採用盟友投票（民主初選），交由真正關心聯盟、願意公開站出來登記的盟友決定。網路投票「登記、公告、投票」其實更透明，ＡＩ機制可控制基本公平，時間還來得及。即使有非盟友混入投票，換個角度觀察，非盟友混入投票，較可能投給敵意較小的對象，對未來的改革，是否阻力可能較小？

要勝選，意識形態票與可變票均不可缺。選舉是「時勢造英雄」，不是「英雄造時勢」，是結構決定論，不是密室協商論。

投票 郭台銘

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