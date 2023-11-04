缺互信 藍有情妹無意

藍白合不合？看來似乎陷入「藍有情，妹無意」情境，或可從男女相戀到步入婚姻殿堂的過程加以審視。

男女談戀愛，每到論及婚嫁時，男方向女方求婚時，倘若是兩廂情願，門當戶對，一切好辦；但若門不當，戶不對，雖是愛得死去活來，總會出現彆扭不乾不脆的託辭，「我媽媽說、我朋友說、我還小、我們的經濟基礎不穩定」等等之言。言既於此，多說無益，本姑娘就是不想嫁。

婚姻本是立基於絕對的「信任」關係。高、富、帥；顏值、學歷、家世，不如良好的「家風」（家教）。最好的婚姻對象，就像買雙鞋一樣，「合腳舒適」就好。

坊間大學盛傳的一對在大學任教的恩愛夫妻，大學一畢業男孩向小姑娘求婚，女方全家及親朋好友極力反對。因為男方從小在孤兒院長大，原本電機科畢業，又插班進建築系就讀。從「錢途無量」，轉進「前途無量」的哲學系就讀深造。女方堅持要嫁，男方結婚時只給這位小姑娘一個承諾：「如果只有一碗飯，爸媽先吃，剩下的小孩吃，還有剩下的妳先吃。」經過多年的勤工儉學，相互扶持，兩人都獲得博士學位在大學任教。至今仍是「不忘初衷」。

婚姻本是建立良好的「家風」與健康的家庭生活方式，其目的就是給孩子建立優質成長環境。「上孝父母下育子女」，沒有絕對的信任關係，如何健全良好的「家風」教育子女？沒有良好的家風就沒法教養子女，成為有家教、有教養的優質社會人。沒有優質的社會中堅，又怎能有健全、健康的社會；又怎能培育出愛國、愛民的國家領導人？

今日政黨談合作，就像男女的婚姻關係，必須要有絕對的「信任」做基礎。若一切以個人利益、黨的利益權力為目的，把人民真正的利益放旁邊「述而不作」，連談都不該談。「民為貴，君為輕」的古諺，束書不觀，再絕頂聰明的人，也只是「抓抓頭，賣賣萌」罷了！