行政院長陳建仁表示「核電是綠電」，經濟部長王美花卻說不把核電當綠電。堂堂閣揆被部長打臉，民眾該聽誰的？官員觀點截然不同，能源政策見解分歧，讓人不放心。

台電是經濟部所屬機構，部長王美花卻在狀況外。離岸發電風機頻故障，連續幾個月下來，廿一台發電風機有七台故障，幾乎每個月都發生故障，其中兩台風機更是連續數月都故障。王部長竟表示，「我今天才知道」。離岸風電一期就花費公帑二五○億元，卻是問題連連，到底有沒有人在管？

政府宣布，離岸風電一年要發電三點六億度。去年的發電量是二點九億度，未達標；今年到九月為止只有一點八億度，情況堪憂。

民進黨反核，因此定調「非核」，但核電是不是綠電（能），至今仍未弄清！既然尚未釐清，能源究竟怎麼歸屬？政策該怎麼訂定？蔡英文政府「二○二五非核家園」中，再生能源占比百分之廿、燃煤百分之卅、燃（天然）氣百分之五十。燃煤、燃氣合計百分之八十，排碳量可想而知。影響空氣品質和民眾健康，更影響地球，必須正視。

後年就是二○二五年。再生能源要達到百分之廿！去年卻僅百分之八點六，還不到一半；後年能否達標？同樣令人堪憂。因為反核，所以捨棄核能不用，因此少了許多電；再生能源進度落後，若無法補上，就會缺電。

不久前，桃園市復興區一處民宅，因為凌晨無預警停電，家中小孩點蠟燭上廁所，不慎引發火警，一家八口趕緊逃命；新竹的清大一再停電，造成師生不便。

停電，造成家庭、學校、業者的不便和困擾。對用戶來說，沒電可用就是「缺電」！二○二五年，屆時蔡英文已下台，非核家園、能源不足苦果，將由全民承擔。