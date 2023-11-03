獎勵院所加薪 留住護理師

要不是一場訴求「地獄職場」的「醫療勞權大遊行」，相信很多人可能不知道，照顧二千三百萬人的台灣醫療體系，僅靠著十八萬八千名護理師支撐；據衛福部統計每年流失五千名護理師，可見醫事現場的辛勞程度。但當局所提對策，甚至是執政黨總統參選人之主張，均因政策視角無法貼合基層，才讓積怨已久的心聲爆發。

就以衛福部九月底提出的「十二項策略」，計畫年花一百八十億元留才來看，從護理師護士公會公布的調查可知，當中最有感的夜班津貼，但近八成認為恐無法單靠此補足人力，還可能造成工作負荷、排班困難和獎勵分配不均等問題。

護理師不是反對增加夜班津貼，但白班其實工作繁重，門診、檢查、醫囑多、行政事務多，只補助夜班，可能衍生對立與糾紛。那為何不能全面加薪？衛福部長認為大家都會輪班，沒有對立的問題，殊不知醫療現場不是人人可獨當一面，加上有人進修、有人要照顧家庭無法上夜班，「花花班」才會因應而生。這就是決策者從上往下看和基層從下往上看的不同。

至於執政黨總統參選人主張增加大學護理系所招生名額，以提高供給、解決護理缺工，一樣與現實脫節。以往學子選擇就讀護理系，不外乎因其工作機會多；然而現在臨床醫療卻面臨高風險、高工時、高壓力與勞動條件差的「三高一低」情況，使得大學端的新生不願意選讀。因此增設護理系與增加錄取名額，立即就會遇到招生能否達標的問題，如此無異是製造教育部的新困境。

據人力銀行調查，護理人員對工作的滿意度平均僅四十六點七分；如要抒解人力荒，首要提高薪資福利，平均加薪三千八百五十六元才能留才。以此金額推估，十八萬八千名護理師，一年僅需百億元，衛福部調整每年一百八十億預算的「十二項策略計畫」便足以支應。護理師全面加薪或許會因醫學中心、地區醫院或診所，導致金額有所不同；但依據醫療院所財報，多數醫院是賺錢的，因此這部分也可從提高其健保點數著手，獎勵加薪及施行「三班護病比」的醫療院所。

整體政策也應朝貼合基層的方向修訂，諸如今年五月通過的《護理人員法》修正案，明定未取得護理師資格、或雇用未取得護理師資格者，若執行護理業務均將依法懲處。雖是防堵密護，但這樣不也會阻擋尚未取得證照的護理科系畢業生磨練的機會？可否改用「護理師助理」的身分，讓他們得以在臨床上精進技能？要抒解護理缺工，與其要求大家共體時艱，何不政策轉個彎？