私校「健康瘦」需要策略

北部某私大開出第一槍，一一四學年停招中文系，學生猜「下一個會是誰？」不過其他中段私校應該是鬆了口氣，總算有人起了頭，起碼自己不是第一人。可以想見，停招骨牌效應就快要發生，更多師生將陷入惴惴不安。然而不論要瘦身或調整系所，充足的校內溝通和目標感絕對是關鍵，就算要瘦也要「健康瘦」，不損及師生權益，不讓體質變虛，才能瘦得有代價。

當一般人印象中「應該還沒到這一步」的大學忽然曝出系所停招，實在頗具震撼力。該校中文系停招是學生在Dcard上先出聲，顯然在此之前，校方並未針對短中長期的改變計畫，有步驟的進行訊息傳達。不只學生好奇還有哪些系要收，老師們想必更擔心自己的系不保，屆時會被「安置」到什麼地方。

其實，消極主義正全面襲捲中段以後的私校。新生人數探底的一一七學年近在眼前，不少學校已無法思考怎麼轉向避開冰山、重建品牌或開闢生路，而是牙一咬勒緊褲帶，不建設、不花錢節省度日，盼著排在自己後面的學校先垮，「我們就能收到他們的生源」。

這是「大魚吃小魚，小魚吃蝦米」的策略。即使是財務狀況尚稱良好的私校，也未必願意再投資優化軟硬體，或降低生師比來提高教學品質，一個勁兒地當「省長」，以免預算出現赤字被董事會責難。其中，招生缺額多的學校格外緊張，學費收入變少、洞補不起來，能想到的招數只剩精減人力，瘦了再說。至於瘦成什麼樣子？會否營養不良並不重要。

私校若對人力資源和組織發展毫無規畫，只想著「怎麼把人請走」，無疑立即陷入反淘汰。聞到不友善氣味，有職場競爭力的人必定先走，體質變弱只是遲早問題。所以不能只想著小魚吃蝦米，你等別人倒，上一層的魚也在等著吃你，這是高教魚池裡的弱肉強食。

面對生源不足，招生量體大的私校確實非瘦身不可，如果「吃蝦米」策略行不通，就必須「健康瘦」。董事會和校內高層要有清楚的現實感和方向感，從規模調整到教職員人力分配，有目標、有脈絡的發展成策略清楚的「白皮書」，知道自己要往哪個方向走，並且進行全校成員的訊息布達與溝通討論，過程中要兼顧學生的受教權和教職員的工作權。

「健康瘦」並不容易，意志力要有，還得熬過陣痛期；但透過坦誠溝通、重建團體動能，存活的機會顯然強過打模糊仗的學校。老牌私校收掉中文系之後，太多學校都在關心局勢發展，私校能否「健康瘦」的關鍵時刻顯然已提前到來。