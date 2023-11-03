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開放人道救援 展現Taiwan Can Help

聯合報／ 劉伯恩、潘俊亨／台灣長照醫學會理事長、長照醫學專科醫師（台北市）

聯合報報導，以哈戰爭熱戰區由於醫院設備被炸，醫療資源近於耗盡，因此有些孕婦居然在無麻醉之下進行剖腹產。筆者曾擔任過婦產科住院醫師，看到此新聞，似乎出現了孕婦疼痛哭號的畫面。而又有多少因傷需要全麻醉手術者，因麻醉藥品缺乏而需無麻進行慘不忍睹的手術？難以想像執刀者怎有勇氣在尖銳的哭號聲中劃下手術刀？

熱情與愛心長久以來一直是台灣人引以為傲的核心價值觀，甚至在烏俄戰爭中，本地的一批醫療人員也自組醫療救援隊，遠赴烏克蘭進行國際人道救援醫療服務。因此「Taiwan Can Help」的LOGO已經名聞全球，也獲得無論是有邦交或沒邦交國家的按讚。

為了能增加國際認同及拓展世界舞台之知名度，台灣投入了許多有形及無形的資源；而在地球的另一端，有成千上萬的婦孺及重病者，正在等待大家伸出援手。以台灣的醫療資源能力，無論是急症醫學或高危險妊娠急症，都還有能力提供人力幫忙。

因此，站在醫療人道救援的角色，誠摯建議在符合法規及不影響國人就醫承載量下，可以向國際救援組織提供便捷的綠色通道，允許烏俄戰爭或以哈戰爭中需要緊急醫療救援的患者來台接受醫療。今年適逢馬偕博士來台一五一周年，以前外國人遠渡重洋來到台灣，其目的就是要與這塊土地的百姓一起分享來自上天的無價之愛，今天我們在享受碩果之餘，也應該以「施比受更為有福」的熱誠來幫助地球村中那些在痛苦中掙扎的百姓。也讓「Taiwan Can Help」再度飄揚國際！

戰爭 手術 孕婦

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