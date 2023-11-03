妄稱耶和華的以哈戰爭

天主教國家玻利維亞宣布與以色列斷絕外交關係，智利和哥倫比亞也召回駐以色列大使，抗議以色列對加薩地帶的襲擊已犯下「危害人類罪」，並回應十月二十七日聯合國安理會通過的停戰協議，當時美國、以色列等國投票反對。

迄今為止，天主教、儒教、佛教及回教國家大多支持聯合國停戰協議，印度教及基督新教國家則泰半不表態或反對。在台灣，除了蔡政府及部分媒體追隨美國外，天主教或基督新教團體及牧者皆呼籲教友不要選邊站，要與「上帝」同在，以仁愛、和平的初心，祈禱上帝賜給這地恢復和平與公義。

美國支持以色列的理由至少有三：一、哈瑪斯突襲以色列，是侵略者；二、兩千年前，舊約聖經上帝應許以色列的地契，就是「現代以色列」的主權領土；三、猶太人是上帝唯一揀選、無可取代的子民。問題是，這些理由對現代的世界有多少說服力？

第一、誰是侵略者？西元前一四五○年約書亞帶領猶太人以武力攻占迦南地。當時迦南地已經有許多民族世代居住，例如迦南人、亞摩利人、甲摩尼人、巴勒斯坦人等。這些世居民族稱陌生的猶太人為「希伯來人」，是從「對岸來的人」。如今，以色列政府為自身的安全，長年對哈瑪斯所統治的加薩的封鎖，迫使更多當地民眾被逼上梁山，投靠哈瑪斯，以武力對抗強權以色列。

第二、舊約聖經所提迦南地，就是應許「現代以色列」的主權領土？聖經所載，上帝給猶太人迦南地的應許是「有條件的保留」。猶太人亡國兩千年後回到迦南地，以舊約聖經主張領地主權，對照現代國際法根本無拘束力。因為，舊約聖經處處可見上帝的應許語句：遵守耶和華你神的律法…我將…。易言之，上帝對於猶太人的應許是有條件的保留。應許的前提是遵守上帝的教導。賜給的是上帝，收取的也是上帝。

第三、猶太人是上帝唯一揀選，是無可取代的子民？猶太人等同於「以色列國政府」？去年以色列總理內唐亞胡組成的內閣是由許多極端猶太民族主義者所組成，在宗教、種族、領土、教育等領域引發諸多衝突。上帝揀選猶太人的目的是要「世上萬族因你得福」，是要猶太人與其他族群和平共處，而不是要他們用武力征服他們。

說穿了，以哈衝突是以巴問題的一環，是赤裸裸的政治及土地爭奪問題。因此，雙方必須回歸「凱撒的歸凱撒」，透過政治的智慧尋求和平，立即停戰。舊約時代的恩怨該應該被耶穌的救贖取代。否則雙方堅持聖戰之名，是妄稱耶和華之名，人類災難依舊。