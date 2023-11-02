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拚選舉別忘了物價

聯合報／ 何素娟／公職退休（台中市）

退休後常到傳統市場或大賣場買菜，最近的物價漲勢拜前些日子颱風之賜，再加上俄烏戰爭如火如荼、以哈戰事方興未艾，各種原物料價格漲聲再起；升斗小民的難處，身居廟堂之上的高官們可曾體會到？特別是行政院主計長在立法院答覆立委質詢，竟說出現代版「何不食肉糜」之語，令人心痛！

再過七十幾天就要選舉了，民進黨為了選舉，除了在各種政策上大撒幣外，許多與民眾日常生計有關的施政早已棄之不顧。對攸關民眾一日三餐的物價飛漲，漠不關心。民進黨執政滿腦子只想到選舉，根本就無視底層或低收入戶民眾生活困苦，無怪乎有六成以上民眾期待下架民進黨。

過去國民黨執政時代，中央設有「物價督導會報」，對物價上漲與人為哄抬都會進行察查，會對民生必需物資進行調節與掌控。記得四十幾年前第一個公教福利中心，就是在經國先生擔任行政院長時成立，造福許多軍公教家庭，最後公教福利中心遍及全國，將物價上漲對民眾日常生活的衝擊降到最低，令人懷念與感恩。

民進黨執政，「連雞蛋都搞不好」；民進黨高層及其總統參選人賴清德須知民以食為天。吃飯看似民眾小事，卻是執政者的大事，豈可等閒視之？

請執政者懷抱為政以德，慈悲為懷態度，盡速調節市場供需，莫讓物價通膨成為壓垮執政最後的一根稻草。

民進黨 行政院

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