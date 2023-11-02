藍白求公平 可循選罷法

國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨總統參選人柯文哲前晚密會。民眾黨昨表示，侯友宜仍不接受「全民調」，雙方缺乏共識。柯文哲表示「我要求的就是一個公平的比賽規則，選票上誰正誰副都可以接受」。侯友宜也表示柯侯配、侯柯配都能接受，看來這是最大的共識，但「公正的比賽規則」是什麼？

日前柯文哲提出全民調、侯友宜提民主初選，各有堅持；侯友宜又提出折衷的全民調與民主初選各占一半，但是雙方仍沒有達成共識。如今進入政黨協商，建議雙方重新提出總統候選人產生的規則辦法，這個比賽規則雙方能否接受？這是一個公平的比賽規則嗎？

國民黨與民眾黨必須有一個共同目標，就是回應六成多民眾的心聲，而公平的比賽規則，也不是只有我的比賽規則才是公平的規則。如果最後雙方都認為自己提出的比賽規則最好，此刻最佳的解決方案就如同「公職人員選舉罷免法」和「人民團體選舉罷免辦法」的規定，「票數相同時，以抽籤決定之」。

亦即藍白政黨協商「總統候選人產生的辦法」，兩黨重提辦法，再抽籤決定採何種辦法，最後依該辦法產生總統候選人，否則政黨協商到天荒地老也沒結果。