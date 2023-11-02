朱侯柯三巨頭終於私下碰面談藍白合，但最後還是沒結論，又再一次各說各話成為無言結局。

在六成民意要下架民進黨的趨勢中，藍白合似乎成唯一能贏民進黨的方式。但半年來在藍白各有盤算下一直難以成局，最主要因素是民調的高高低低，誰正誰副？誰也不讓誰。

台灣的政治選舉民調在有心人士操作下，早已是不符合科學的「測不準民調」，電話民調和手機民調的採樣方式，常會左右民調和真正選舉的差別；同時，民調的問卷設計更會影響其調查結果，特別在有政黨介入民調時，民調的失準更清楚。

因此，若是要以全民調做為藍白合的唯一依據，似乎要先克服上述可能失準的民調方式，方能真正顯示民意所趨。此次除總統選舉外，尚有立委選舉，倘若真要以全民調為主，則必須納入區域立委和不分區立委的民調，同時依不同縣市來做為民調的樣本，最後再依投票人口數的比例來加成換算。這樣準確率應會提高很多，並可從區域立委和不分區立委支持度，呈現出選民未來投票的真正意願。

這次大選要投三張選票，區域立委、不分區立委和正副總統，選民在投票時是三者相互考量，若真有六成民意要下架民進黨，則不分區立委和總統選票會反映直接連結性，當然區域立委也會有些關聯性；只是民眾黨的立委參選數遠不及國民黨，這是國民黨的最大實力，亦是國民黨不願意放棄總統的主因。

特別是各種民調顯示，藍白合，無論是侯柯配或是柯侯配，只要同時出現在同一組候選人的選票上則必贏。換言之，現在侯柯之間的民調差距只在於誰正誰副的爭執而已，亦是「誰當正的」盤算而已。果是如此，國民黨在區域立委和縣市長的席次支持下，為何要禮讓柯文哲而跟其協商，自然是自信心不足。尤其侯友宜的民調從百分之四十直直落之後，更沒有信心，弄得區域立委也愈來愈心慌，選民更是看不下去，好好一盤棋何以會愈下愈離譜？

若國民黨能夠爭氣一點，好好去規畫區域立委和總統選舉的搭配，自己的總統參選人也更有志氣和信心，提出更好的政策和訴求，則即使藍白不合也不一定會輸掉總統選舉。但若是沒自己的國民黨總統參選人，則這些區域立委要如何選下去？同時，不分區立委的選票不是也就直接讓給別人？至於那些國民黨執政的縣市長，又如何叫他們去輔選一個不是同黨的總統參選人呢？

離登記參選不到一個月，請國民黨爭氣些，別讓了總統也輸了立委，賠了夫人又折兵！