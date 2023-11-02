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「台灣」是我們國名？

聯合報／ 李明輝／中央研究院中國文哲研究所兼任研究員（台北市）

上月總統府以「Taiwan National Day」作為「中華民國國慶日」的英文代稱，受到馬英九前總統的嚴厲批評，並因此拒絕出席國慶大典。但媒體似乎未注意到另一件更嚴重的事情。

最近我由於護照即將過期，而申請更換新護照。舊護照封面上半部並列中文「中華民國」與英文「REPUBLIC OF CHINA」，下半部則分三行列「TAIWAN—護照—PASSPORT」。新舊護照最大差別是上半部取消英文「REPUBLIC OF CHINA」，下半部並無實質更改，只是將次序調整為「護照—TAIWAN—PASSPORT」。

護照是正式的文件，主要是出國時使用的，是讓絕大多數不懂中文的外國人看的。這些外國人看到我的新護照，極可能認為我們的正式國名是TAIWAN。這種偷天換日的手法豈非比將「中華民國國慶日」稱為Taiwan National Day還要嚴重？

護照 國慶

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