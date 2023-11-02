拜習2會 對台畫紅線

美國白宮證實，今年十一月中旬的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）上，千呼萬喚的拜習二會確定會進行。事實上，今年美國政商高層頻頻訪陸，希望藉此堆疊善意為拜習二會奠定基礎；而大陸領導人習近平則在強調「有千條理由搞好美中關係，沒有一條理由搞壞兩國關係」的前提下，也釋放修整中美關係的願望。有論者認為，拜習二會是美中關係的再一次轉折；但亦有諸多評論表示，拜習二會形式意義大於實質意義。但無論如何，可以確定的是，拜習二會將更限縮台灣的戰略自主空間；換言之，即使說美中共管台灣太過沉重，但可確定的是：美中將因各自國家利益，在台灣問題上畫出明確紅線。

從美國角度來看，其積極尋求拜習二會，主要仍是基於安全需求。在俄烏衝突的落幕都還未見曙光之際，十月初爆發的以哈戰爭，卻有愈演愈烈之勢；對美國來說，透過與大陸建立更積極的接觸，特別是恢復定期的軍事交流，不但可以避免誤判，還可以透過大陸緩和升高的國際衝突。也就是說，基於「去風險化」戰略，美國仍會在經濟領域維持與大陸的競爭，因此，仍會對大陸進口產品課徵關稅；在科技領域，亦會繼續祭出出口管制、投資禁令等舉措，以保持對抗。

然而，為了緩和國際衝突，且基於美國不願同時應付兩個大型戰場的前提下，美國勢必以美中關係的和緩為槓桿，一是透過大陸對俄羅斯的影響，盡快讓俄烏衝突透過外交手段結束、實現和平解決；二是希望大陸能節制與其關係密切的伊朗，不但不要介入以哈戰爭而造成衝突的升高，甚至可以出面節制哈瑪斯。因此，可以預期的是，美國必須重申對包含「不支持台獨」的「四不一無意」，才能獲得大陸在安全議題上的積極合作。

至於大陸方面，雖然一再強調要搞好中美關係，且堅持中美應在「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則下，先從民間社會、經濟事務方面求同存異。但大陸認為，在被美國設定為「最重要的戰略競爭對手」前提下，美國為了凝聚內部共識，勢必會持續對大陸採取政經分離的極限施壓手段：也就是雖然在安全或環境議題方面尋求合作，但仍維持經貿、科技領域的制裁。因此，大陸即使多次表明要搞好中美關係，但亦公開點名批判美國，甚至暗示大陸要「丟掉幻想、準備鬥爭」。在各有堅持的情況下，美中兩強將持續呈現經濟領域競爭、安全領域合作、科技領域對抗的局面；拜習二會，注定只是絢爛煙花，很難成為美中關係的關鍵轉折。

但即使如此，台灣對拜習二會切莫只是作壁上觀。如若美中在台灣問題達成更進一步共識，且都要求台海兩岸應盡速對話以避免釀成危機時，台灣要如何回應來自美中兩大強權的促談壓力？這才是台灣難以迴避、且在拜習二會前就應該思考、超前部署的嚴峻課題。