隨著總統大選時程逼近，各方攻防口水戰接連啟動。柯文哲批評蔡政府農業政策是大撒幣，立即惹來農業部長、賴清德競辦、民進黨發言人及立院黨團的集火抨擊，其辯解不外乎指責柯Ｐ「菁英主義思維鄙視農民」、「沒有深入農村，了解農民的困難」。

其實，在蔡政府執政下，士農工商各界皆有其苦，沒有人否認農民的困難。問題是執政黨標榜的「幸福農業」口號式宣示下，結果就是消費者及農民「雙苦」的事實。先前國內雞蛋短缺，政府進口雞蛋還講出一番有多少加乘效應成果的大內宣，結果卻是五千七百萬顆進口蛋過期必須再花公帑銷毀。如果這叫「幸福」，我們的國語文程度還沒有低落到這個地步吧？

簡略說：當前台灣農業的困境是國內各項農產品產銷常常失衡，外銷品項及地區偏狹，常受政治因素干擾，面對海外農產品進關無力回應。而政府作為是一再掏錢補貼、補償、補助。在野黨批評為「大撒幣」何錯之有？豈是柯Ｐ一人之見？

台灣農產品貿易逆差逐年增加，二○二二年高達一五一億美元。現況真相是我們已非農產大國，農產品占我國ＧＤＰ比重甚微，根據「世界銀行」二○二○年公布的數值：農產品產值占全球經濟總量的比例也僅有四％左右。但農業議題常成為本地社會新聞焦點及朝野的相罵本，原因是影響民眾日常生活的食品供應量（雞蛋短缺）及食品安全（過期蛋製成蛋液再改產地），人心惶惶。

農產品外銷有保鮮期的壓力，本地農產品多銷往大陸；鳳梨帶蟲而遭禁運，ＡＩＴ處長雖然立即貼照展示一顆台灣鳳梨，可美方有大量進口我們滯銷的鳳梨嗎？沒有，美國本身不缺鳳梨。同樣的，公帑補貼鳳梨空運澳洲，當地水果商不懂這是搞哪樁？因為澳洲也是鳳梨大國。農產品外銷缺乏有經驗的農企業高手參與，兩岸關係鬧僵也是無解，ＥＣＦＡ中斷岌岌可危。

其次，台灣農民的所得收入偏低，多數農戶須依賴其他兼職副業，一個原因是務農人口仍然過多。以養豬業為例：一九九七年爆發口蹄疫之前約有兩萬五千餘場、一千萬頭豬。一九九八年政府決定輔導不具競爭力者離牧，當時共有六千多戶飼養兩百頭以下的小型養豬戶，主動提出申請離牧補助，在水源水質保護區內的則是強制停養，總戶數降至一萬五千場。到了二○二三年五月，在養豬隻總量下跌，全台養豬戶仍有約六千場，平均每場飼養僅九一六頭，一千頭以上飼養場數僅占廿六點九％。可想而知，小場業者難以平衡養殖成本，更無力負擔環保設施，而民眾的環保意識抬頭，家禽家畜飼養場常是地方民眾抗爭對象。

究其因，政府的思維有兩個誤區：一是認為一定要維持、保護本地生產性農業，排拒海外農產品，紐西蘭牛乳來勢洶洶，果然農業部又要補貼國小學童班班喝本地牛奶了；二是編織小農田家樂的幻象，有困難則動用公帑支撐，不知應培養具企業經營效率的大農、農企業，更沒有著眼高科技農業如垂直農場及試管人造肉。

與大陸的農產貿易糾紛，只要主持農政者沒有分離主義情結，彼此有互信，自然容易溝通紓解。蔡政府或賴團隊有這樣的人嗎？

農民朋友你幸福嗎？短期拿錢可能是利多，但長期也許是飲鴆止渴。慎之！