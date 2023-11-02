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農民朋友可曾幸福

聯合報／ 姜保真／中興大學農資學院退休教師、文藝作家（台中市）
民眾黨總統參選人柯文哲於臉書發文批評農業部大撒幣補貼進口雞蛋。圖／截自柯文哲臉書
民眾黨總統參選人柯文哲於臉書發文批評農業部大撒幣補貼進口雞蛋。圖／截自柯文哲臉書

隨著總統大選時程逼近，各方攻防口水戰接連啟動。柯文哲批評蔡政府農業政策是大撒幣，立即惹來農業部長、賴清德競辦、民進黨發言人及立院黨團的集火抨擊，其辯解不外乎指責柯Ｐ「菁英主義思維鄙視農民」、「沒有深入農村，了解農民的困難」。

其實，在蔡政府執政下，士農工商各界皆有其苦，沒有人否認農民的困難。問題是執政黨標榜的「幸福農業」口號式宣示下，結果就是消費者及農民「雙苦」的事實。先前國內雞蛋短缺，政府進口雞蛋還講出一番有多少加乘效應成果的大內宣，結果卻是五千七百萬顆進口蛋過期必須再花公帑銷毀。如果這叫「幸福」，我們的國語文程度還沒有低落到這個地步吧？

簡略說：當前台灣農業的困境是國內各項農產品產銷常常失衡，外銷品項及地區偏狹，常受政治因素干擾，面對海外農產品進關無力回應。而政府作為是一再掏錢補貼、補償、補助。在野黨批評為「大撒幣」何錯之有？豈是柯Ｐ一人之見？

台灣農產品貿易逆差逐年增加，二○二二年高達一五一億美元。現況真相是我們已非農產大國，農產品占我國ＧＤＰ比重甚微，根據「世界銀行」二○二○年公布的數值：農產品產值占全球經濟總量的比例也僅有四％左右。但農業議題常成為本地社會新聞焦點及朝野的相罵本，原因是影響民眾日常生活的食品供應量（雞蛋短缺）及食品安全（過期蛋製成蛋液再改產地），人心惶惶。

農產品外銷有保鮮期的壓力，本地農產品多銷往大陸；鳳梨帶蟲而遭禁運，ＡＩＴ處長雖然立即貼照展示一顆台灣鳳梨，可美方有大量進口我們滯銷的鳳梨嗎？沒有，美國本身不缺鳳梨。同樣的，公帑補貼鳳梨空運澳洲，當地水果商不懂這是搞哪樁？因為澳洲也是鳳梨大國。農產品外銷缺乏有經驗的農企業高手參與，兩岸關係鬧僵也是無解，ＥＣＦＡ中斷岌岌可危。

其次，台灣農民的所得收入偏低，多數農戶須依賴其他兼職副業，一個原因是務農人口仍然過多。以養業為例：一九九七年爆發口蹄疫之前約有兩萬五千餘場、一千萬頭豬。一九九八年政府決定輔導不具競爭力者離牧，當時共有六千多戶飼養兩百頭以下的小型養豬戶，主動提出申請離牧補助，在水源水質保護區內的則是強制停養，總戶數降至一萬五千場。到了二○二三年五月，在養豬隻總量下跌，全台養豬戶仍有約六千場，平均每場飼養僅九一六頭，一千頭以上飼養場數僅占廿六點九％。可想而知，小場業者難以平衡養殖成本，更無力負擔環保設施，而民眾的環保意識抬頭，家禽家畜飼養場常是地方民眾抗爭對象。

究其因，政府的思維有兩個誤區：一是認為一定要維持、保護本地生產性農業，排拒海外農產品，紐西蘭牛乳來勢洶洶，果然農業部又要補貼國小學童班班喝本地牛奶了；二是編織小農田家樂的幻象，有困難則動用公帑支撐，不知應培養具企業經營效率的大農、農企業，更沒有著眼高科技農業如垂直農場及試管人造肉。

與大陸的農產貿易糾紛，只要主持農政者沒有分離主義情結，彼此有互信，自然容易溝通紓解。蔡政府或賴團隊有這樣的人嗎？

農民朋友你幸福嗎？短期拿錢可能是利多，但長期也許是飲鴆止渴。慎之！

鳳梨 農民

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