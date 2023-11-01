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世新中文 往昔美好化成春泥

聯合報／ 丁學蓮／電商公司負責人（新北市）

世新大學中文系將討論停招。筆者以前在世新讀的雖不是中文系，但總是特別預約排隊選修幾堂中文系課程，原因之一就是中文系教授人才濟濟、所開課程主題有趣、內容豐富、推陳出新，且時常邀請作家到校座談，當年就曾邀來鄭愁予、白先勇、余光中、司馬中原等重量級貴賓；猶記那時為了參加某些作家的講座，甚至缺席系上的必修課，卻喜得自認超值的回憶與作家的簽名。

雖然離開校園已久，總覺得世新中文系對我有恩；如今聽聞即將停招，難免感到不捨。

少子化現象的持續下，大專院校漸漸因招生不足等問題面臨調整或合併，冷門科系也會是最早受影響的一批。

如果修整能讓本體走更長遠的路，也只能期盼沒了中文系的校園，還能持續舉辦相關領域的人文活動，讓校園繼續保有多元的風貌。

世新大學 停招 少子化

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