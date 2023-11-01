聽新聞
test
0:00 / 0:00
世新中文 往昔美好化成春泥
世新大學中文系將討論停招。筆者以前在世新讀的雖不是中文系，但總是特別預約排隊選修幾堂中文系課程，原因之一就是中文系教授人才濟濟、所開課程主題有趣、內容豐富、推陳出新，且時常邀請作家到校座談，當年就曾邀來鄭愁予、白先勇、余光中、司馬中原等重量級貴賓；猶記那時為了參加某些作家的講座，甚至缺席系上的必修課，卻喜得自認超值的回憶與作家的簽名。
雖然離開校園已久，總覺得世新中文系對我有恩；如今聽聞即將停招，難免感到不捨。
在少子化現象的持續下，大專院校漸漸因招生不足等問題面臨調整或合併，冷門科系也會是最早受影響的一批。
如果修整能讓本體走更長遠的路，也只能期盼沒了中文系的校園，還能持續舉辦相關領域的人文活動，讓校園繼續保有多元的風貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言