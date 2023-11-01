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學生攻擊老師 更應關心受暴者

聯合報／ 陳宏煇／曾任高中教官（新北市）

近來部分縣市陸續發生多起教師遭學生暴力攻擊事件，但教育主管機關卻僅以「加強學生輔導」一詞含糊帶過，對於後續的「生對師」相關法律問題，及教師的輔導與後續處置卻避而不談。

教師打學生是不當管教，是「師對生」的霸凌，那學生打教師呢？每每發生學生打教師的事件時，教師總被期待要「有教無類」，要對學生有耐心、要好好的教育與輔導，不要對學生興訟。但教師打學生呢？學生和家長不但找民代開記者會控訴教師的不是，還到法院按鈴控告教師，教師因此丟了飯碗。

也因為這樣，所以現在的教師在學校總是低聲下氣，對學生客氣、對家長不敢得罪，就只為了求得生活溫飽，但學生反倒「得寸進尺」；教師姿態放得低、身段放得軟，便對教師大小聲，更有甚者直接攻擊教師，但教師被攻擊後又能如何呢？只能委屈求全，繼續留在原來的學校教書，讓其他學生和教師都看不起。

十多年前，個人輔導情緒障礙的學生時遭學生攻擊，手術後留下嗅覺喪失的永久性傷害，當時堅持提告，希望能給學生一個警示作用；但長官沒有支持與協助，只好找懂法律的親友協助寫狀子提告。那時感覺相當孤單，一個人要工作，還要跑法院，更要小心學生報復家人與自己。幸好在家人的支持下，傷勢慢慢復原後，便請求長官協助調整學校和工作；十多年的時間過去，才慢慢走出這段不堪回首的傷痛與記憶。

當輿論在討論學生攻擊教師時，除了應如何強化學生的後續輔導作為外，更應該關心的是如何支持與輔導被攻擊的教師，以及如何陪伴其走出這段傷痕歲月。期盼教育主管機關在面對學生攻擊教師的事件時，能更小心謹慎地協助，並支持被攻擊的教師，不要讓他們一個人面對輿論與攻擊他的學生和家長，如此才能讓他們的教師生涯長長久久。

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