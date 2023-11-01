語文系退場的另類思考

淡江大學「西法德俄」四系擬整併更名為「歐語系」，又有世新大學中文系驚傳停招。當系所縮減，師生獨學而無友，拔劍四顧心茫然時，對於語文系所退場，茲提供另類思考。

高教中文系缺經學（含古籍經典）、小學（文字、聲韻、訓詁），甚至詩選及習作的師資，已非一朝一夕。從帶領詩詞曲選的教材選讀、鑑賞、講授，到能作詩填詞、批閱學生習作，甚至書法課理論與實作兼顧的師資，或見老成凋零。

中文系開課不僅需新詩、新文藝作家講授「詩詞選及習作」，長期以來的研究也常投注女性、電影，而在台文系、文創系、通識教育等也可見到類此師資及課程。中文系更名或改為「應用中文」系，已發展廿餘載，與半世紀前筆者所讀之中文系已有巨變。佐以「教改」的推波助瀾…

數日前，一昔日學生、任教於公立高中之國文教師傳來：新課綱要求的「跨域增能」，終成為罹憂鬱症的最後一根稻草，自忖無力達成，現以「事親假」長期休養中。畢竟，「要能廣大要能高」的「跨領域」教學目標，如欲達成，就是「不盈科不行」；中文讀寫基本功，不是旱地拔蔥，而是水到渠成，如孟子說的「不成章不達」，不到相當程度就不可能通達。

若要求大學校長有募款能力、評鑑學校要加入學生畢業就業率，那麼高教企業化經營、尊重市場的系所淘汰機制「勢在必行」。且看一一二學年度資通訊相關科系招生人數近二萬七千人，占全體招生名額一成五。關乎畢業求職、生涯發展，至於人文素養、讀寫能力，ChatGPT捉刀，語文學習，可自修破解？

台灣語文教學已自「鄉土文學」、「本土文學」擺脫中國，走出自己的路。至於當年「中華文化復興運動」下，中文系的學習，總不會斷絕。且看秦朝推行禁書令，伏生顧全典籍，將古籍藏在屋室夾壁當中。漢文帝時，求能治《尚書》者，天下無有；後聞伏生之名，下令召見，使晁錯往受之。伏生以九十高齡，今文《尚書》得以保留。絕學變成顯學！

況且民主社會，遵照教改課綱，敬謹教好「國文課」仍有餘裕，能留意外界的讀寫研究現況及古典文學普及化，使他山之石可以攻錯。例如，日前讀復旦大學出版《唐詩三百首全解》、《宋詞三百首全解》，有「杜甫登高，李清照銷魂，重陽節這一天，他們都emo了」（emotional縮寫而成）。對於傳統節日與時令，自年輕人的口氣，以今通古、穿越古今，區區四首重陽詩詞，賞析得洗鍊深刻、簡明動人。類此出版，源源不絕，自修研讀，提供思辨並治學方法。

在中文系教學相長四十載，體認：書，這個朋友不可一日不交，一個人的世界在書架上。培養文化與思考，對閱讀充滿感激，讓我們得以踩在巨人的肩膀上。

大學四年有限，然語文自習是一輩子的事，尊重語文系所停招及整併，保留對文學的愛好與自發閱讀的興趣，真積力、久則入，功不唐捐。如梁實秋先生所言：「凡努力下功夫，這份功夫就絕不會白白浪費」。